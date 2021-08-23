Канал смерти: как крупнейший инфраструктурный проект Колумбии стал массовым захоронением жертв гражданской войны

В Колумбии скандал, связанный с крупнейшим инфраструктурным проектом президента Ивана Дуке — модернизацией 115-километрового канала Дике. Один из бывших командиров ультраправых отрядов самообороны заявил, что в канал в 1990-2000-х годах сбросили тысячи тел.

Telegram-канал «Пиночет печет печенье» рассказывает о том, как канал превратился в крупнейшее кладбище жертв гражданской войны в Колумбии, почему никто не собирается искать их тела и сколько же человек были в нем похоронены.

Канал смерти

Прошедшая неделя была богата на громкие события. Бывший президент Альваро Урибе предложил провести всеобщую амнистию, которая бы в первую очередь касалась членов ультраправых «Объединенных сил самообороны Колумбии» (AUC). Предложение было раскритиковано оппозицией. Многие рассматривают его как попытку правых удержаться у власти.

Гораздо большее впечатление произвело интервью бывшего ультраправого Убера Банкеса, известного под псевдонимом «Хуанчо Дике», который рассказал, где он захоранивал трупы убитых им мирных жителей и политических оппозиционеров во время правления Альваро Урибе. Оказалось, что боевик, действовавший в районе Средней Магдалены и неподалеку от порта Картахена, сбрасывал ежедневно пять-восемь тел в Канал Дике (Canal del Dique).

/ Федеральное агентство новостей

Комиссия специальной юрисдикции за мир (JEP) уже в июне призвала ставить на учет и сохранять любые обнаруженные рядом с каналом захоронения. Судьи особого трибунала полагают, что в большинстве захоронений окажутся тела жертв военного конфликта между властями и «Революционными вооруженными силами Колумбии» (FARC). В свете признания Банкеса, их предположение выглядит верным. По предварительным данным, в 1997-2005 годах по приказу командиров AUC, в канал постоянно сбрасывали тела убитых.

Уже сейчас 115-километровый канал Дике, который впервые прорыли испанцы в конце 16 века, негласно считается крупнейшим массовым захоронением в стране. Точное число тех, кто упокоился на его дне, неизвестно. Речь, по всей видимости, может идти как минимум о 7-10 тысячах человек.

Уборка

«Тогда было очень много убийств и трупы оставляли на обочинах дорог. Эта ситуация плохо сказывалась на продвижении по службе армейских и полицейских чинов. И тогда от братьев Кастаньо (руководство AUC — прим. ред.), пришел приказ, что трупы должны исчезнуть, что их надо сбросить в канал Дике», — заявил в своем интервью бывший боевик Банкес.

Он также признался, что несет ответственность за целый ряд тяжких преступлений, которые совершались на протяжении нескольких лет в городах, расположенных рядом с каналом.

«Они сбрасывали в среднем 3-5 трупов в день, а в самых худших случаях — 8-10 трупов. Многие тела были привязаны к камням, другие разрублены. Кроме Картахенского залива, тела доставляли в залив Барбакоас и залив Морросквильо», — прокомментировал показания Банкеса юрист Адиль Хосе Мелендес.

Он представляет около 200 фермерских и крестьянских организаций карибского побережья Колумбии, находившихся в зоне действия отрядов AUC, которыми руководил Банкес. Жители региона призвали JEP обеспечить не только сохранность возможных захоронений, но и справедливое наказание для тех, кто был замешан в убийствах.

Контроль за колумбийским хартлендом

Контролировать канал Дике было стратегически важно для армии и ультраправых боевиков AUC. Этот водный путь соединяет Карибское побережье Колумбии и бассейн реки Магдалены. Фактически он обеспечивает доступ к центральной части всей страны по наиболее удобным транспортным путям — рекам. Поэтому центральная власть сразу же поставила задачу удерживать контроль над каналом изо всех сил.

Таким образом у ультраправых отрядов AUC, которые выполняли за власти всю грязную работу, были развязаны руки. В прилегающих к каналу районах они могли творить что угодно — армия, суды и полиция поддерживали их в любом случае.

Казалось, что после заключения мирного соглашения в 2016 году между левыми партизанами FARC и властями Колумбии, население региона наконец-то вздохнет спокойно и начнет хоронить своих мертвецов. Однако сейчас, по мнению местных жителей, жертв гражданской войны уничтожают повторно.

Global Look Press / Luisa GonzÃ¡Lez / Xinhua

Дело в том, что центральные власти решили модернизировать канал — расширить его, углубить дно, обновить портовую и сопутствующую инфраструктуры. Для улучшения судоходства здесь будут построены новые шлюзы, поменяется водный режим функционирования.

Под этот проект уже в 2018 году привлекли голландскую инженерно-консалтинговую компанию Royal Haskoning DHV. В 2018-2021 годах власти успели потратить 150 миллионов долларов на работы по углублению дна. При поддержке Межамериканского банка развития (IDB) правительство готово вложить в модернизацию канала в ближайшие два года около 1,5 миллиардов долларов.

«Важно подчеркнуть, что мы экспоненциально расширили выделение ресурсов для поддержания судоходства по реке Магдалена, потому что мы понимаем важность интеграции железнодорожного, автомобильного и речного транспорта, и это то, к чему мы стремимся», — заявил 10 августа управляющий каналом Педро Пабло Хурадо.

С другой стороны, ещё в сентябре 2020 года президент страны Иван Дуке заявил, что модернизация канала Дике является важной частью государственного плана по восстановлению экономики после пандемии COVID-19. Помимо своей транспортной функции, канал важен для стратегии страны по адаптации к климатическим изменениям.

В частности, президент Колумбии сделал отсылку к наводнению 2010 года, когда канал вышел из берегов и затопил окружающие территории. Власти были вынуждены эвакуировать более 100 тысяч человек, десятки людей погибли, счет экономическим потерям шел на сотни миллионов долларов.

«Канал Дике позволит защитить морской заповедник Лас-Барбакоас, который является одним из самых важных достояний страны для мира, это знаковый проект», — сказал президент.

Prt Scr facebook.com / ivanduquemarquez

И, конечно, никто не будет жертвовать экономическими целями ради каких-то крестьян и их мертвых родственников. Во всяком случае, не при нынешнем правительстве, которое хотело бы как можно быстрее перелистнуть эту страницу историю. Оно и понятно: главный наставник Ивана Дуке и серый кардинал правительства, экс-президент Альваро Урибе был тем, кто санкционировал союз между ультраправой AUC и армией. Получить ещё и такое разбирательство перед президентскими выборами в 2022 году для Дуке означало бы окончательно отдать в руки оппозиции пост президента.

Мертвые воды

Представители местных жителей настаивают, чтобы при модернизации канала их просьбы о поиске и захоронении жертв гражданской войны были приняты во внимание. Но помимо экономических причин отказать им, у властей есть и технические.

Наводнение 2010 года могло переместить тела убитых куда угодно. Согласно показаниям бывших боевиков AUC, рядом с каналом было более 10 массовых захоронений. Их, вероятно, также смыло во время наводнения, также они могли быть засыпаны отходами, строительными материалами и т. п.

Еще одним аспектом проблемы является загрязнение водоема. Дело в том, что сбрасывание тел тысяч убитых, а также слив отходов серьёзно повлияли на здоровье окружающего населения и природную среду. Прекратилась рыбалка, вода из канала стала считаться непригодной для питья, ее пьют только в очень редких случаях.

/ Федеральное агентство новостей

Значительную часть тел также сбрасывали в болота, которые окружают канал Дике. Трупы хоронили рядом с портовыми доками в городе Каламар, откуда канал начинал строиться. По свидетельству Убера Банкеса, до 2003 года армия и местные власти закрывали на всё это глаза.

В то же время некоторые места можно точно детектировать. Например, «холм мертвых», где были спрятаны тела сотен колумбийцев, убитых ультраправыми, — он расположен рядом с одним из водозаборов города Картахена. Неизвестно даже, сколько лет это погребение отравляло воду горожанам и у кого в результате этого было подорвано здоровье.

В Колумбии любая проблема имеет сразу несколько измерений. Так, проблема розыска и перезахоронения жертв гражданской войны оказывается экологической, транспортной и экономической. Она вновь и вновь ставит правительство перед непростой дилеммой — чем и кем пожертвовать? Пренебречь интересами жителей небольшого региона или добиваться справедливости для них?

Если бы у президента Дуке был высокий рейтинг, он мог бы позволить себе непопулярные решения. Но Дуке сейчас — политический банкрот. И любой его шаг — это выбор из плохого, очень плохого и катастрофического вариантов. Довольных его решениями просто нет. И это закономерный итог десятилетий политики заметания под ковер проблем беженцев и пострадавших от гражданской войны, союзов с убийцами и террористами, покровительства тем, кто сотрудничал с наркокартелями.

Сейчас пришло время платить по многочисленным счетам.