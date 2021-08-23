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Финансист Микаелян назвал текущий курс доллара экономически обоснованным
Экономика
Финансист Микаелян назвал текущий курс доллара экономически обоснованным
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 23 августа. Текущий курс доллара на уровне 73-74 рублей выглядит обоснованным с точки зрения экономических параметров, считает член совета директоров компании FinExpertiza Агван Микаелян.

При этом, как он считает, если бы не действия Центробанка и Минфина по закупкам валюты, то рубль более уверенно чувствовал себя в паре к доллару. По словам эксперта, при котировках нефти Brent около 70 долларов за баррель американская валюта находилась бы у отметки 70 рублей, передает «Газета.Ru».

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов, в свою очередь, отметил, что корреляция между рублем и нефтью сейчас не так сильна, чтобы делать какие-либо выводы на основе котировок сырья. Однако при сохранении других факторов, определяющих курс рубля, снижение нефтяных цен может привести к подъему доллара свыше психологической планки в 75 рублей.

Ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич ранее перечислил главные факторы риска для рубля. Он также рассказал, как действия финансового регулятора США влияют на валютный рынок.

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нефть доллар рубль
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