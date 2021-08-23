США заплатят 5 млн долларов за информацию об одном из лидеров «Хезболлы»

Вашингтон, 23 августа. США пообещали награду в 5 млн долларов за информацию, которая поможет в поимке одного из лидеров ливанского шиитского движения «Хезболла» Халиля Юсуфа Харба. Это объявление было опубликовано в Twitter американской программы «Вознаграждение за справедливость».

REWARD! Up to $5 Million for Information



Hizballah Terrorist Khalil Yusuf Harb



If you have information on Harb, text it to RFJ. You could be eligible for a reward.https://t.co/iC1uXka4VE pic.twitter.com/McVuFl1gIz — Rewards for Justice (@RFJ_USA) August 22, 2021

Утверждается, что Харб является одним из близких советников генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насраллы. В Штатах заявляют, что ранее он руководил многими операциями этого вооруженного формирования на Ближнем Востоке. По данным Вашингтона, он занимался контрабандой крупных сумм денег в Йемен для движения «Ансар Аллах».

В июне текущего года Министерство финансов США ввело санкции в отношении торговой сети, обвиненной в спонсировании хуситов и Корпуса стражей Исламской революции Ирана. По утверждению ведомства, она находится под управлением главного финансиста йеменских повстанцев Саида аль-Джемаля, который проживает в Исламской республике. Доход сети от реализации различных товаров и нефти, которая продается через сложную систему посредников, якобы составляет десятки миллионов долларов. Впоследствии эти деньги направляются на поддержку операций хуситов, которые своими действиями «подрывают усилия по мирному урегулированию конфликта».

US sanctions a smuggling network that helps fund Iran’s IRGC and Iran-aligned Houthi fighters in Yemen https://t.co/m1r2AxAJEQ pic.twitter.com/Pbe0UPgtZG — Al Jazeera English (@AJEnglish) June 10, 2021

Гражданская война в Йемене продолжается уже около семи лет. На стороне «Ансар Аллах» выступает Иран, который оказывает движению помощь в борьбе с официально признанным руководством страны. В свою очередь, правительственную армию поддерживает коалиция арабских государств во главе с Саудовской Аравией. В ходе конфликта погибло более 11 тысяч мирных жителей, а разрушение инфраструктуры привело к тяжелейшему гуманитарному кризису в стране.