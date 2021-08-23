Не больно, не страшно, но важно: как на самом деле устроено донорство костного мозга

Ежегодно пересадка костного мозга или стволовых клеток требуется почти пяти тысячам россиян, при этом в регистре доноров на сегодня находится всего 160 тысяч человек. Эта цифра кажется большой только на первый взгляд: шанс совпадения между донором и реципиентом один к десяти тысячам. Почему всего 5% тяжело больных людей получают необходимую им помощь? Какие мифы и страхи мешают людям стать донорами? Найти ответы на эти вопросы попытались кураторы общественного движения «Энергия жизни» и проекта #РегистрПротивРака, ставшие гостями пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

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Общественные активисты как один говорят, что проблема кроется в отсутствии адекватной информации о донорстве костного мозга и заблуждениях, бытующих в народе.

«Дело в том, что в России это не так распространено — мало информации. И хотя мы стараемся на каждом шагу рассказывать о донорстве костного мозга, по-прежнему большое количество людей никогда в жизни не слышали об этом. В Польше это настолько распространено, что там ежегодно более 200 тысяч человек вступает в регистр, и все актеры, футболисты, известные персоны активно пропагандируют донорство костного мозга, потому что это очень на слуху», — рассказывает Анастасия Набокина, куратор движения и проекта по городу Миасс в Челябинской области.

Малое освещение проблемы — часть сложившейся ситуации. В стране, например, не хватает трансплантационных центров, а также отсутствует единый национальный регистр доноров. Перечни существуют, но разрозненно — в государственных клиниках и ряде некоммерческих организаций. При поиске подходящего донора врачам приходится просматривать все эти базы, и успех их находит не всегда. Как же побудить людей охотнее сдавать свой генетический материал?

«Здесь просто человек вступает в регистр, и мы пытаемся не замотивировать его денежно. Это уже [делается] от души, человек должен хотеть в дальнейшем прийти и обследоваться, если вдруг произойдет совпадение. Он должен прийти осознанно к этому моменту, и поэтому мы пытаемся каждому объяснить, что он не для денег туда приходит, а для того, чтобы спасти жизнь другому человеку», — подчеркивает куратор по Ленинградской области Анна Астахова-Стрельникова.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Вполне вероятно, что на добрую половину потенциальных доноров влияют расхожие мифы о болезненности процедуры и ее последствиях для организма. Ведь представляя забор стволовых клеток, мы видим в воображении стальную иглу, которую нам вкалывают прямо в позвоночник. Однако так называемая пункция костного мозга требуется всего в 20% случаев, и никакой позвоночник при этом не страдает.

«Нужно объяснять людям, что костный мозг — там никаких нервов нет, это просто регенерирующаяся ткань, у которой главная способность именно регенерироваться. Это материнские клетки крови, они еще лучше умеют регенерировать, размножаться и превращаться в кровь. <…> Есть, например, миф, что это больно, но это очень редкий случай, когда берут без наркоза. Лучше всего СМИ и фильмам запоминаются какие-то редкие яркие случаи, а тут надо объяснить, что, наоборот, это тихий подвиг, тут ничего яркого не будет, кроме ощущения, что ты спас человеческую жизнь», — отмечает Ярослав Арефьев, куратор общественного движения и проекта по Астраханской области.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Для повышения осведомленности о масштабной проблеме по России проходит акция «Спаси жизнь — стань донором костного мозга». Мероприятие, на котором любой желающий может узнать о донорстве и пройти типирование, приурочено ко Всемирному дню донора костного мозга — он ежегодно отмечается 19 сентября.

В акции принимают активное участие разные регионы России. К ней на этот раз присоединятся Астрахань, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Анапа и Миасс, Черкесс и Воронеж, Липецк, Магнитогорск, Сочи, Екатеринбург, Тула и Крым, а также впервые — Томск и Красноярск.

Узнать подробнее о донорстве костного мозга, а также подать заявку на доброе дело можно на официальном сайте Русфонда.