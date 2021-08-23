Малафеев объяснил решение тренерского штаба вызвать пять вратарей в сборную

Санкт-Петербург, 23 августа. Экс-вратарь петербургского «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев отреагировал на вызов пяти голкиперов на предстоящие матчи национальной команды по футболу.

По мнению бывшего игрока сине-бело-голубых, тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассчитывает поработать и познакомиться с расширенным списком голкиперов, которые могут пригодиться команде.

«Конечно, столько человек играть не будет. Может, пять вратарей — это и много, но тренерский штаб сможет понять форму игроков», — объяснил Малафеев в интервью «Спорт-Экспрессу».

В понедельник тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным определился с финальной заявкой на отборочные матчи ЧМ-2022. В перечне оказались пять голкиперов: Маринато Гилерме, Юрий Дюпин, Сергей Песьяков, Александр Максименко и Андрей Лунев.

Сборная России в следующем месяце сыграет с командами Хорватии, Кипра и Мальты. С подопечными Златко Далича россияне встретятся 1 сентября в столичных «Лужниках».