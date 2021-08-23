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Сильный град прошел на территории Карачаево-Черкесии
Общество
Сильный град прошел на территории Карачаево-Черкесии
Невские Новости  /  Каролина Подплетько

Черкесск, 23 августа. Град необычайных размеров обрушился на Карачаево-Черкесскую Республику. В регионе отмечаются повреждения сельхозугодий и частных домов.

Сотрудники МЧС рассказали, что получают жалобы от местных жителей. Однако количество обращений в ведомство невелико, и в основном все они связаны с порчей кровли в домах.

Местные жители делились рассказами о последствиях стихии в социальных сетях. Градины были размером со спичечные коробки. Основной удар непогоды пришелся на Зеленчукскую и Кардоникскую станицы.

Ранее спасатели предупреждали, что на территории республики с 21 по 23 августа ожидаются грозовые дожди, град, а также сильный ветер. На реках отмечается подъем уровня воды, а в горах отмечается сход селей небольших объемов.

Как ранее сообщалось, более половины месячной нормы осадков выпало в Симферополе за два часа. В районе аэропорта зафиксировали 23 миллиметра осадков.

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