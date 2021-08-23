Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 августа 21:11
21:03
Шоу-бизнес
Наталья Штурм готовится бороться с зятем за внука через суд
21:00
Общество
Съемки болливудского блокбастера по программе ребейтов стартовали в Петербурге
21:00
Весь мир
Все больше зарубежных компаний покидают Аргентину и Бразилию
21:00
Видео
Точка на карте. Республика Карелия
20:58
Экономика
Жилье на рынке элитной недвижимости Москвы заметно подорожало в течение лета
20:54
Общество
Рабочие в Севастополе написали слово «дети» с четырьмя ошибками
20:46
Весь мир
Жители Порт-Судана вышли на демонстрации против многочасовых отключений света
20:46
Весь мир
Иран возобновил поставки бензина в Афганистан после снижения таможенных пошлин талибами
20:45
Общество
Не больно, не страшно, но важно: как на самом деле устроено донорство костного мозга
20:44
Политика
Федоров: намерения США развернуть лагерь для афганских мигрантов не являются тайной для РФ
Все новости

В СПЧ заявили об отсутствии нарушений в признании телеканала «Дождь» СМИ-иноагентом

  /   Обновлено: 23 августа 2021 20:13
Общество
В СПЧ заявили об отсутствии нарушений в признании телеканала «Дождь» СМИ-иноагентом
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 23 августа. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека не выявил нарушений в решении о признании телеканала «Дождь»1 СМИ-иноагентом.

По словам главы СПЧ Валерия Фадеева, первым критерием для включения в данный реестр считается распространение материалов, созданных другими СМИ-иноагентами. Кроме того, в пользу такого решения играет наличие финансирования из-за рубежа.

Фадеев отметил, что «Дождь» (СМИ, выполняющее функции иностранного агента) соответствовал этим двум условиям. В связи с этим телеканал внесли в этот список.

Минюст России ранее принял решение признать «Дождь» СМИ-иноагентом после обращения ФАН в Генпрокуратуру РФ. В ведомство направили заявление с просьбой проверить телеканал на наличие источников получения денежных средств от международных организаций, НКО-иноагентов и лиц, которые могут быть связаны с иностранными агентами.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

Вернуться назад

Все новости / Общество / В СПЧ заявили об отсутствии нарушений в признании телеканала «Дождь» СМИ-иноагентом
спч иноагент телеканал дождь
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru