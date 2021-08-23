В СПЧ заявили об отсутствии нарушений в признании телеканала «Дождь» СМИ-иноагентом

Москва, 23 августа. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека не выявил нарушений в решении о признании телеканала «Дождь»1 СМИ-иноагентом.

По словам главы СПЧ Валерия Фадеева, первым критерием для включения в данный реестр считается распространение материалов, созданных другими СМИ-иноагентами. Кроме того, в пользу такого решения играет наличие финансирования из-за рубежа.

Фадеев отметил, что «Дождь» (СМИ, выполняющее функции иностранного агента) соответствовал этим двум условиям. В связи с этим телеканал внесли в этот список.

Минюст России ранее принял решение признать «Дождь» СМИ-иноагентом после обращения ФАН в Генпрокуратуру РФ. В ведомство направили заявление с просьбой проверить телеканал на наличие источников получения денежных средств от международных организаций, НКО-иноагентов и лиц, которые могут быть связаны с иностранными агентами.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.