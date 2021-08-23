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Кошкин рассказал, почему США оставят афганское сопротивление наедине с талибами

  /   Обновлено: 23 августа 2021 20:41
Политика
Кошкин рассказал, почему США оставят афганское сопротивление наедине с талибами
Федеральное агентство новостей  /  ТАСС / STRINGER / EPA

Санкт-Петербург, 23 августа. Афганское сопротивление рассчитывает на поддержку США, но станет для американцев разменной монетой, заявил военный аналитик Андрей Кошкин.

В студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот» он прокомментировал обращение лидера ополченцев Ахмада Масуда к западным странам с призывом предоставить вооружение для противостояния с боевиками. По словам эксперта, хотя этот ход и вызвал бурную реакцию в международном сообществе, США будут действовать исключительно в собственных интересах.

Кошкин уверен, что Вашингтон оставит афганское сопротивление наедине с «Талибаном»1 (террористическая организация, запрещенная на территории РФ). Это станет негласной сделкой между боевиками и США, в рамках которой последние смогут сохранить стратегически важный аэропорт в Кабуле.

«Американцы не смогут помочь Ахмаду Масуду, потому что в противном случае талибы уничтожат международный аэропорт Кабула», — объяснил аналитик.

Кошкин рассказал, почему США оставят афганское сопротивление наедине с талибами
Global Look Press  / Sardar/Xinhua

В этой связи он указал на серьезные намерения «Талибана». Реально оценивая отсутствие опыта в управлении государством, боевики даже амнистировали чиновников. И в такой ситуации им крайне важно как можно скорее взять под свой контроль всю территорию республики.

В последние месяцы на территории Афганистана наблюдается эскалация напряженности. Воспользовавшись решением США вывести свои войска, талибы захватили власть в стране. На сегодняшний день боевики не контролируют лишь провинцию Панджшер, где концентрируются силы сопротивления.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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сша афганистан талибан кошкин масуд
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