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Депутат Бобрякова назвала вопиющей историю с избиением девушки санитарами психбольницы

  /   Обновлено: 23 августа 2021 19:47
Происшествия
Депутат Бобрякова назвала вопиющей историю с избиением девушки санитарами психбольницы
lenobl.sledcom.ru  /  Следственный комитет Ленинградской области

Ярославль, 23 августа. Ярославский депутат Наталия Бобрякова в беседе с Федеральным агентством новостей рассказала подробности инцидента с избиением санитарами психбольницы местной жительницы.

Женщина рассказала, что пообщалась с родственниками избитой девушки. Как оказалось, речь идет о матери-одиночке, к которой в гости приехали родственники. Они заметили, что женщина странно себя ведет, находится в депрессивном состоянии, поэтому побоялись оставлять ее одну с ребенком. На предложение забрать малыша она ответила отказом, после чего у женщины началась паника: она подумала, что у нее хотят отобрать ребенка. После этого на место была вызвана бригада психиатрической помощи и участковый.

Как рассказали родственники, санитары находились в состоянии алкогольного опьянения и начали применять к пациентке физическую силу еще в квартире, что вызвало возмущение у родственников. Отчим решил забрать ребенка и отправился по лестнице вниз.

«Считаю такие случаи недопустимы, когда человек по сути дела оказался абсолютно один, и единственная надежда и помощь приходит от врачей, а в результате приезжают фактически оборотни в белых халатах», — заявила Бобрякова.

Ранее в Сети появилось видео, на кадры которого попало избиение двумя санитарами психиатрической лечебницы Ярославля молодой местной жительницы. Можно заметить, как мужчины несколько раз ударили потерпевшую в область живота и головы. Все происходило за закрытыми дверями лифта. Теперь медикам грозит увольнение.

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ярославль психбольница бобрякова
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