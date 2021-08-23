Болезненный укол: президент Венгрии своим выступлением разрушил мечты Украины о Крыме

Сегодня официально начала действовать так называемая «Крымская платформа». Она, по задумке Киева, должна привлечь внимание мирового сообщества к российскому Крыму. Но, как это обычно бывает на Украине, «перемога» (победа) превратилась в «зраду» (предательство). Так, с критикой в адрес действий киевских властей относительно ограничения прав проживающих на Украине венгров выступил президент Венгрии Янош Адер.

«Кто изучает свой язык, оказывается под угрозой штрафа. Это противоречит идеалам демократии и не делает чести титульным нациям», — сказал он.

Стоит заметить, что Адер не стал уточнять, какие именно нации он имеет ввиду, но призвал власти Украины обеспечить безопасность венгров в стране. Таким образом он намекнул на языковой закон, который разработала команда бывшего президента Петра Порошенко, а подписал уже действующий глава государства Владимир Зеленский.

«Мы надеемся, что Украина сможет обеспечить безопасное будущее для всех своих граждан и что венгры смогут чувствовать себя на Украине, как дома», — отметил президент Венгрии.

Политолог, политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в интервью Федеральному агентству новостей оценил и «Крымскую платформу», и заявление, сделанное президентом Венгрии. По его словам, накануне украинское сообщество радовалось приезду Яноша Адера, в том числе и премьер-министр Украины Дмитрий Кулеба, но после выступления венгерского лидера ситуация резко изменилась.

ФБА «Экономика сегодня» / Евгения Авраменко

«Мне понравилась следующая история: утром, когда Кулеба озвучил, что приедет глава Венгрии, то такой восторг воцарил в украинских пабликах. Мол, даже друзья России приехали на «Крымскую платформу», поддержать Украину. А когда венгр выступил, тон поменялся: украинская сторона начала кричать о «спецоперации Кремля». Но на самом деле президент Венгрии высказал все то, что Будапешт думает по поводу текущих взаимоотношений между Украиной и Венгрией. Львиная доля его выступления как раз была посвящена тому, как на Украине преследуют венгерское национальное меньшинство. Кстати, если посмотреть видео его выступления, то можно заметить, как женщина, которая сидела позади президента Венгрии, откровенно смеялась, когда он проводил параллели», — сказал собеседник ФАН.

Политолог отметил, что президент Венгрии Янош Адер серьезно уколол киевские власти, озвучив свое мнение по поводу ущемления прав венгров на Украине на «Крымской платформе».

«Укол, конечно, для украинских властей серьезный. Действительно, одним коротким выступанием президент Венгрии такую шпильку вставил всем тем, кто там говорил о правах человека, национальных, этнических правах якобы несчастных крымских татар. А тут президент Венгрии показал, что на самом деле происходит на Украине. Есть еще один факт, который не заметили высокие гости, приехавшие на «Крымскую платформу»: недалеко от места проведения мероприятия собрались журналисты закрытых телеканалов, требуя обратить внимание на свободу на Украине. Но этого, конечно, высокие гости из Европы и Америки не замечают», — резюмировал Владимир Корнилов.

Ранее политолог Владимир Джаралла рассказал, зачем президенту Украины Владимиру Зеленскому на самом деле нужна «Крымская платформа».