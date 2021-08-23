Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 августа 21:10
21:03
Шоу-бизнес
Наталья Штурм готовится бороться с зятем за внука через суд
21:00
Общество
Съемки болливудского блокбастера по программе ребейтов стартовали в Петербурге
21:00
Весь мир
Все больше зарубежных компаний покидают Аргентину и Бразилию
21:00
Видео
Точка на карте. Республика Карелия
20:58
Экономика
Жилье на рынке элитной недвижимости Москвы заметно подорожало в течение лета
20:54
Общество
Рабочие в Севастополе написали слово «дети» с четырьмя ошибками
20:46
Весь мир
Жители Порт-Судана вышли на демонстрации против многочасовых отключений света
20:46
Весь мир
Иран возобновил поставки бензина в Афганистан после снижения таможенных пошлин талибами
20:45
Общество
Не больно, не страшно, но важно: как на самом деле устроено донорство костного мозга
20:44
Политика
Федоров: намерения США развернуть лагерь для афганских мигрантов не являются тайной для РФ
Все новости

Болезненный укол: президент Венгрии своим выступлением разрушил мечты Украины о Крыме
Политика
Болезненный укол: президент Венгрии своим выступлением разрушил мечты Украины о Крыме
president.gov.ua  /  Пресс-служба президента Украины

Сегодня официально начала действовать так называемая «Крымская платформа». Она, по задумке Киева, должна привлечь внимание мирового сообщества к российскому Крыму. Но, как это обычно бывает на Украине, «перемога» (победа) превратилась в «зраду» (предательство). Так, с критикой в адрес действий киевских властей относительно ограничения прав проживающих на Украине венгров выступил президент Венгрии Янош Адер.

«Кто изучает свой язык, оказывается под угрозой штрафа. Это противоречит идеалам демократии и не делает чести титульным нациям», — сказал он.

Стоит заметить, что Адер не стал уточнять, какие именно нации он имеет ввиду, но призвал власти Украины обеспечить безопасность венгров в стране. Таким образом он намекнул на языковой закон, который разработала команда бывшего президента Петра Порошенко, а подписал уже действующий глава государства Владимир Зеленский.

«Мы надеемся, что Украина сможет обеспечить безопасное будущее для всех своих граждан и что венгры смогут чувствовать себя на Украине, как дома», — отметил президент Венгрии.

Политолог, политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в интервью Федеральному агентству новостей оценил и «Крымскую платформу», и заявление, сделанное президентом Венгрии. По его словам, накануне украинское сообщество радовалось приезду Яноша Адера, в том числе и премьер-министр Украины Дмитрий Кулеба, но после выступления венгерского лидера ситуация резко изменилась.

Болезненный укол: президент Венгрии своим выступлением разрушил мечты Украины о Крыме
ФБА «Экономика сегодня»  / Евгения Авраменко

«Мне понравилась следующая история: утром, когда Кулеба озвучил, что приедет глава Венгрии, то такой восторг воцарил в украинских пабликах. Мол, даже друзья России приехали на «Крымскую платформу», поддержать Украину. А когда венгр выступил, тон поменялся: украинская сторона начала кричать о «спецоперации Кремля». Но на самом деле президент Венгрии высказал все то, что Будапешт думает по поводу текущих взаимоотношений между Украиной и Венгрией. Львиная доля его выступления как раз была посвящена тому, как на Украине преследуют венгерское национальное меньшинство. Кстати, если посмотреть видео его выступления, то можно заметить, как женщина, которая сидела позади президента Венгрии, откровенно смеялась, когда он проводил параллели», — сказал собеседник ФАН.

Политолог отметил, что президент Венгрии Янош Адер серьезно уколол киевские власти, озвучив свое мнение по поводу ущемления прав венгров на Украине на «Крымской платформе».

«Укол, конечно, для украинских властей серьезный. Действительно, одним коротким выступанием президент Венгрии такую шпильку вставил всем тем, кто там говорил о правах человека, национальных, этнических правах якобы несчастных крымских татар. А тут президент Венгрии показал, что на самом деле происходит на Украине. Есть еще один факт, который не заметили высокие гости, приехавшие на «Крымскую платформу»: недалеко от места проведения мероприятия собрались журналисты закрытых телеканалов, требуя обратить внимание на свободу на Украине. Но этого, конечно, высокие гости из Европы и Америки не замечают», — резюмировал Владимир Корнилов.

Ранее политолог Владимир Джаралла рассказал, зачем президенту Украины Владимиру Зеленскому на самом деле нужна «Крымская платформа».

Вернуться назад

Все новости / Политика / Болезненный укол: президент Венгрии своим выступлением разрушил мечты Украины о Крыме
украина венгрия владимир корнилов крымская платформа янош адер
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru