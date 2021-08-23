Политолог Григорьев призвал контролировать поток беженцев из Афганистана

Москва, 23 августа. Политолог Борис Григорьев призвал следить за потоком беженцев из Афганистана, чтобы не допустить проникновения в Россию террористов.

Президент РФ Владимир Путин предупредил, что на фоне кризиса в Афганистане под видом беженцев в Россию могут проникнуть террористы. Об этом глава государства заявил во время выступления на встрече с представителями партии «Единая Россия».

«Мы будем все делать для того, чтобы в контакте с нашими западными партнерами обеспечить стабильность в том же Афганистане», — добавил президент.

Политологи считают, что опасения лидера страны имеют основания. Путин обладает в этом вопросе большим опытом, который позволил предотвратить распространение терроризма на Северном Кавказе. В настоящее время необходимо контролировать поток беженцев из Афганистана, чтобы не допустить проникновение боевиков.

«Под видом беженцев в Россию могут проникнуть боевики. Именно поэтому поток беженцев опасен, он не нужен не только направленный непосредственно в Россию, но и на территорию соседних государств», — подчеркнул политолог Борис Григорьев.

Эксперт Дмитрий Солонников, в свою очередь, призвал относиться к беженцам очень серьезно. Он уверен, что этот вопрос должны решать соответствующие органы, сообщают «Невские Новости».

Президент РФ Владимир Путин ранее объяснил, как ситуация в Афганистане может отразиться на безопасности России и подчеркнул, что такого сценария допустить нельзя.