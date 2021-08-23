Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 августа 19:41
19:38
Экономика
Финансист Микаелян назвал текущий курс доллара экономически обоснованным
19:31
Спорт
Малафеев объяснил решение тренерского штаба вызвать пять вратарей в сборную
19:31
Общество
Более 10,5 млн рублей получили пострадавшие от урагана жители Мордовии
19:30
Общество
Сильный град прошел на территории Карачаево-Черкесии
19:30
Политика
Депутат Новиков: «Крымская платформа» — демонстрация банкротства политики Киева
19:29
Общество
В СПЧ заявили об отсутствии нарушений в признании телеканала «Дождь» СМИ-иноагентом
19:29
Армия
Кошкин рассказал, почему США оставят афганское сопротивление наедине с талибами
19:28
Происшествия
Депутат Бобрякова назвала вопиющей историю с избиением девушки санитарами психбольницы
19:19
Общество
Политолог Григорьев призвал контролировать поток беженцев из Афганистана
19:19
Видео
Приемных детей забрали из семьи, в которой издевались над 9-летним мальчиком
Все новости

Политолог Григорьев призвал контролировать поток беженцев из Афганистана

  /   Обновлено: 23 августа 2021 19:31
Общество
Политолог Григорьев призвал контролировать поток беженцев из Афганистана
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 23 августа. Политолог Борис Григорьев призвал следить за потоком беженцев из Афганистана, чтобы не допустить проникновения в Россию террористов.

Президент РФ Владимир Путин предупредил, что на фоне кризиса в Афганистане под видом беженцев в Россию могут проникнуть террористы. Об этом глава государства заявил во время выступления на встрече с представителями партии «Единая Россия».

«Мы будем все делать для того, чтобы в контакте с нашими западными партнерами обеспечить стабильность в том же Афганистане», — добавил президент.

Политологи считают, что опасения лидера страны имеют основания. Путин обладает в этом вопросе большим опытом, который позволил предотвратить распространение терроризма на Северном Кавказе. В настоящее время необходимо контролировать поток беженцев из Афганистана, чтобы не допустить проникновение боевиков.

«Под видом беженцев в Россию могут проникнуть боевики. Именно поэтому поток беженцев опасен, он не нужен не только направленный непосредственно в Россию, но и на территорию соседних государств», — подчеркнул политолог Борис Григорьев.

Эксперт Дмитрий Солонников, в свою очередь, призвал относиться к беженцам очень серьезно. Он уверен, что этот вопрос должны решать соответствующие органы, сообщают «Невские Новости».

Президент РФ Владимир Путин ранее объяснил, как ситуация в Афганистане может отразиться на безопасности России и подчеркнул, что такого сценария допустить нельзя.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Политолог Григорьев призвал контролировать поток беженцев из Афганистана
беженцы путин афганистан
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru