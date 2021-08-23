Сибирячка может получить 15 суток за выгул собаки на борту самолета

Омск, 23 августа. Сотрудники полиции задержали 45-летнюю пассажирку самолета, следовавшего из Симферополя в Омск. Дама решила не соблюдать правила перевозки животных и выпустила собаку на борту.

Члены экипажа неоднократно просили женщину вернуть питомца в специальный контейнер, однако россиянка проигнорировала требования представителей авиакомпании. Также нарушительница общественного порядка принялась ругаться матом в адрес бортпроводников и попутчиков, сообщает kp.ru.

Прогулка собаки на борту самолета может дорого обойтись ее хозяйке. Пассажирку сняли с рейса в омском аэропорту, а затем составили протокол о мелком хулиганстве. Сибирячке грозит до 15 суток административного ареста за это правонарушение.