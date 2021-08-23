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Сибирячка может получить 15 суток за выгул собаки на борту самолета
Происшествия
Сибирячка может получить 15 суток за выгул собаки на борту самолета
pixabay.com

Омск, 23 августа. Сотрудники полиции задержали 45-летнюю пассажирку самолета, следовавшего из Симферополя в Омск. Дама решила не соблюдать правила перевозки животных и выпустила собаку на борту.

Члены экипажа неоднократно просили женщину вернуть питомца в специальный контейнер, однако россиянка проигнорировала требования представителей авиакомпании. Также нарушительница общественного порядка принялась ругаться матом в адрес бортпроводников и попутчиков, сообщает kp.ru.

Прогулка собаки на борту самолета может дорого обойтись ее хозяйке. Пассажирку сняли с рейса в омском аэропорту, а затем составили протокол о мелком хулиганстве. Сибирячке грозит до 15 суток административного ареста за это правонарушение.

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самолет омск собака пассажирка
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