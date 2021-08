В Палестине продолжаются аресты активистов, обвиняющих власти в убийстве Низара Баната

Рамалла, 23 августа. Силы безопасности Палестинской администрации (ПА) задержали несколько десятков активистов в ходе акций протеста в городе Рамалла на Западном берегу в течение выходных и освободили часть из них утром 23 августа.

Народные выступления продолжаются на территории Палестины после убийства 24 июня 43-летнего общественного и политического деятеля Низара Баната, являвшегося одним из самых ярких критиков президента автономии Махмуда Аббаса. Демонстранты считают гибель оппозиционера политическим решением и требуют привлечь виновных к ответственности.

В воскресенье полиция арестовала 24 человека за проведение митинга без официального разрешения. Протестующие собрались у здания суда, где проходило слушание по делу других демонстрантов, арестованных накануне.

Палестинский писатель Захария Мохаммед находился среди задержанных и получил освобождение 23 августа. После этого он написал пост в соцсети Facebook:

На территории автономии продолжаются протесты, спровоцированные гибелью Баната. Мужчина являлся популярным оппозиционным кандидатом на выборах в парламент. В серии собственных видеороликов он обвинял действующее правительство автономии в высокой степени коррумпированности и низкой эффективности управления.

Известно, что в ночь на 24 июня к нему в дом пришли правоохранители, которые нанесли Банату побои, арестовали его и увезли на автомобиле. В скором времени мужчина оказался в больнице, где врачи констатировали его смерть. Экспертиза установила, что к летальному исходу могли привести серьезные травмы головы.

