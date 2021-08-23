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В Палестине продолжаются аресты активистов, обвиняющих власти в убийстве Низара Баната

  /   Обновлено: 23 августа 2021 20:45
Весь мир
В Палестине продолжаются аресты активистов, обвиняющих власти в убийстве Низара Баната
Prt Scr youtube.com  /  nizar banat

Рамалла, 23 августа. Силы безопасности Палестинской администрации (ПА) задержали несколько десятков активистов в ходе акций протеста в городе Рамалла на Западном берегу в течение выходных и освободили часть из них утром 23 августа.

Народные выступления продолжаются на территории Палестины после убийства 24 июня 43-летнего общественного и политического деятеля Низара Баната, являвшегося одним из самых ярких критиков президента автономии Махмуда Аббаса. Демонстранты считают гибель оппозиционера политическим решением и требуют привлечь виновных к ответственности.

В воскресенье полиция арестовала 24 человека за проведение митинга без официального разрешения. Протестующие собрались у здания суда, где проходило слушание по делу других демонстрантов, арестованных накануне.

«Вместе мы выстоим… Притеснения или аресты не испугают нас» — гласили их плакаты.

Палестинский писатель Захария Мохаммед находился среди задержанных и получил освобождение 23 августа. После этого он написал пост в соцсети Facebook:

«Наш арест был произведен вне закона и без причины, это было сделано для того, чтобы послать сообщение всем. Оно звучит так: «В этой стране нет никого неприкосновенного [, кто мог бы без урона выступить против ПА]. <…> Мы отвечаем им: «Вы не запугаете нас, вы не заставите нас замолчать, и мы выступим против угнетения, коррупции и капитуляции перед врагом. Да здравствует Палестина».

На территории автономии продолжаются протесты, спровоцированные гибелью Баната. Мужчина являлся популярным оппозиционным кандидатом на выборах в парламент. В серии собственных видеороликов он обвинял действующее правительство автономии в высокой степени коррумпированности и низкой эффективности управления.

Известно, что в ночь на 24 июня к нему в дом пришли правоохранители, которые нанесли Банату побои, арестовали его и увезли на автомобиле. В скором времени мужчина оказался в больнице, где врачи констатировали его смерть. Экспертиза установила, что к летальному исходу могли привести серьезные травмы головы.

После случившегося сотни палестинцев вышли на улицы с требованием привлечь Аббаса и его правительство к ответственности. Премьер-министр Палестины Мухаммад Штайе объявил о создании следственной группы для установления причин смерти Баната, однако активисты сомневаются в непредвзятости и эффективности расследования, инициированного властями.

С тех пор десятки демонстрантов оказались арестованы или получили ранения в ходе разгона уличных акций. Также подверглись задержаниям пользователи соцсетей, критиковавшие правительство ПА.

Резонансное дело привело к отставке министра труда Насри Абу Джаиша и главы Национальной библиотеки Ихаба Бсейсо за его пост в Facebook, в котором он осудил убийство Баната:

«Свобода мнений — это пространство для взаимодействия, для дебатов, для размышления, для развития. <…> Расхождение во мнениях не является оправданием для кровопролития. Он часто был резок в критике, но он также был открыт для дискуссий и диалога независимо от того, насколько сложными были проблемы».

Телеканал Al-Araby Al-Jadeed утверждает, что чиновник потерял работу по личному распоряжению Махмуда Аббаса.

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палестина аббас банат
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