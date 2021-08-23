В Палестине продолжаются аресты активистов, обвиняющих власти в убийстве Низара Баната

Рамалла, 23 августа. Силы безопасности Палестинской администрации (ПА) задержали несколько десятков активистов в ходе акций протеста в городе Рамалла на Западном берегу в течение выходных и освободили часть из них утром 23 августа.

Народные выступления продолжаются на территории Палестины после убийства 24 июня 43-летнего общественного и политического деятеля Низара Баната, являвшегося одним из самых ярких критиков президента автономии Махмуда Аббаса. Демонстранты считают гибель оппозиционера политическим решением и требуют привлечь виновных к ответственности.

В воскресенье полиция арестовала 24 человека за проведение митинга без официального разрешения. Протестующие собрались у здания суда, где проходило слушание по делу других демонстрантов, арестованных накануне.

«Вместе мы выстоим… Притеснения или аресты не испугают нас» — гласили их плакаты.

Палестинский писатель Захария Мохаммед находился среди задержанных и получил освобождение 23 августа. После этого он написал пост в соцсети Facebook:

«Наш арест был произведен вне закона и без причины, это было сделано для того, чтобы послать сообщение всем. Оно звучит так: «В этой стране нет никого неприкосновенного [, кто мог бы без урона выступить против ПА]. <…> Мы отвечаем им: «Вы не запугаете нас, вы не заставите нас замолчать, и мы выступим против угнетения, коррупции и капитуляции перед врагом. Да здравствует Палестина».

На территории автономии продолжаются протесты, спровоцированные гибелью Баната. Мужчина являлся популярным оппозиционным кандидатом на выборах в парламент. В серии собственных видеороликов он обвинял действующее правительство автономии в высокой степени коррумпированности и низкой эффективности управления.

Известно, что в ночь на 24 июня к нему в дом пришли правоохранители, которые нанесли Банату побои, арестовали его и увезли на автомобиле. В скором времени мужчина оказался в больнице, где врачи констатировали его смерть. Экспертиза установила, что к летальному исходу могли привести серьезные травмы головы.

Palestinian activists have been attempting to protest since Saturday against the PA's politically motivated arrests, as well as calling for accountability in the death of outspoken activist Nizar Banat in PA forces custody in Junehttps://t.co/Sccr25FYQ3 — Middle East Eye (@MiddleEastEye) August 23, 2021

После случившегося сотни палестинцев вышли на улицы с требованием привлечь Аббаса и его правительство к ответственности. Премьер-министр Палестины Мухаммад Штайе объявил о создании следственной группы для установления причин смерти Баната, однако активисты сомневаются в непредвзятости и эффективности расследования, инициированного властями.

С тех пор десятки демонстрантов оказались арестованы или получили ранения в ходе разгона уличных акций. Также подверглись задержаниям пользователи соцсетей, критиковавшие правительство ПА.

Резонансное дело привело к отставке министра труда Насри Абу Джаиша и главы Национальной библиотеки Ихаба Бсейсо за его пост в Facebook, в котором он осудил убийство Баната:

«Свобода мнений — это пространство для взаимодействия, для дебатов, для размышления, для развития. <…> Расхождение во мнениях не является оправданием для кровопролития. Он часто был резок в критике, но он также был открыт для дискуссий и диалога независимо от того, насколько сложными были проблемы».

Телеканал Al-Araby Al-Jadeed утверждает, что чиновник потерял работу по личному распоряжению Махмуда Аббаса.