Наталья Потапова раскрыла правду о пагубной зависимости худрука Театра Ермоловой

Москва, 23 августа. Советская и российская актриса Наталья Потапова рассказала правду о работе с артистом и режиссером Олегом Меньшиковым в Московском драматическом театре имени Ермоловой.

В Москве прошла пресс-конференция, в которой приняли участие актеры, попавшие под сокращение в Театре Ермоловой. Среди приглашенных была и звезда сериала «Пищеблок». Во время общения с журналистами она отметила, что не все запланированные спектакли проходили на сцене. По словам Потаповой, пагубная зависимость худрука театра от алкоголя сильно влияла на их работу.

«Меньшиков пил как сапожник. Из-за него было отменено 23 спектакля. Но мы все его жалели», — высказалась актриса.

О сильном сокращении актерской труппы стало известно еще в начале июня, под конец театрального сезона. Официальной причиной увольнения стали низкие доходы из-за пандемии коронавируса. Однако уволенные актеры не стали мириться со своей участью и начали активно высказывать свое недовольство как самим театром, так и Меньшиковым.

Ранее стало известно, что за оскорбительные высказывания бывшие сотрудники будут отвечать в суде. Руководство Театра Ермоловой готовит иск о защите чести, достоинства и деловой репутации культурного учреждения и его художественного руководителя Олега Меньшикова.