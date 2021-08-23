Ракетный корабль «Циклон» войдет в состав Черноморского флота к концу 2021 года

Новороссийск, 23 августа. Малый ракетный корабль «Циклон», вооруженный ракетами «Калибр», войдет в состав Черноморского флота ВМФ России к концу 2021 года.

Согласно сообщению пресс-службы ЧФ, военное судно пополнит ряды флота в конце этого года. В настоящий момент корабль проходит подготовку к проведению государственных испытаний. Сейчас «Циклон» базируется в Новороссийске, куда прибыл экипаж, предварительно прошедший обучение в Объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге.

Отмечается, что ракетный корабль «Циклон» относится к проекту 22800 «Каракурт». Судно было заложено в пять лет назад на судостроительном заводе «Залив» в Керчи. Его спустили на воду минувшим летом. Также на верфи подходит к завершению строительство двух других аналогичных кораблей для Черноморского флота.

Ранее сообщалось, что российский корабль тылового обеспечения «Всеволод Бобров» готовится к переходу в подчинение ЧФ РФ. По словам главкома ВМФ Николая Евменова, в настоящее время построенное на Северной верфи судно готовят к отправке в Черное море. Также корабль противоминной обороны «Георгий Курбатов» вошел в состав Военно-морского флота России, передает телеканал «360».