Иеромонах Феофан предложил возродить «Общество призрения слепых» в Москве

Здание бывшего храма Святого Трифона у метро «Тульская» в Москве необходимо вернуть Русской православной церкви и восстановить его историческое предназначение — помощь незрячим людям. Такую идею в интервью ФАН озвучил донецкий священник иеромонах Феофан, в миру известный как Георгий Кратиров.

Находящийся в Донбассе священнослужитель активно интересуется судьбой здания храма, едва не снесенного в столице на прошлой неделе в связи с планами по строительству элитного жилья.

«Почему бы не возродить там дом призрения слепых мужчин — там были оборудованы мастерские, жилой корпус. Он нес социальную функцию. Дай Бог, чтобы смогли отвоевать храм и какую-то социальную нагрузку это здание бы несло под крылом РПЦ, — заявил Георгий Кратиров. — В Священном писании говорится, что кто растлит храм Божий, того растлит Бог. Если люди делают это сознательно, понимая, что это храм, можно только пожалеть таких людей. Очень много случаев известно, когда храмы рушили в 30-е — 60-е годы прошлого столетия, — разрушителей ожидала очень печальная судьба».

Федеральное агентство новостей / Юрий Котенок

19 августа стало известно, что активистам удалось остановить работы по сносу здания, где в начале XX века располагалось «Общество призрения слепых мужчин» с мастерскими и спальнями для подопечных, а также храмом Святого Трифона. Стороны договорились о создании рабочей группы по решению этого вопроса. Общественники успели сохранить основную часть здания.

«Непонятно, почему в свое время не вернули его церкви. У нас по реституции все церковные помещения переходили в юрисдикцию РПЦ в 1990-е года, в 2000-х. Коль скоро здание имеет гражданский статус, его могут снести, когда угодно, — добавил священник.

Ранее председатель комитета Государственной думы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой остановить снос домового храма в честь святого мученика Трифона у станции метро «Тульская». В Русской православной церкви поддержали эту просьбу.