Программисты работают над эфиопскими аналогами западных соцсетей

Аддис-Абеба, 23 августа. Правительство Эфиопии поручило местным разработчикам создать замену популярным американским сервисам. Об этом заявил генеральный директор Агентства информационной и сетевой безопасности (INSA).

«Когда в стране начался конфликт, стороны противостояния активно вели словесную войну в социальных сетях по типу Facebook и Twitter. Администрация ресурсов удаляла сообщения и учетные записи пользователей, которые пытались распространить правду о событиях в Эфиопии», — объяснил Шумете Гизо.

Международное сообщество раскритиковало блокировку сервисов, и эфиопские власти решили изменить подход. В скором времени они инициировали разработку местных аналогов популярных сайтов.

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Представитель Facebook в Африке Кезия Аним-Аддо отказалась комментировать заявление Гизо и новости о скором появлении конкурентов в исполнении Эфиопии. Администрация Twitter также проигнорировала обращение гендиректора INSA.

На данный момент программисты сообщили об успешном тестировании аналога WhatsApp и Zoom, который в ближайшее время «захватит социальный рынок страны». Информация об остальных проектах пока что хранится в тайне.

Конфликт между Аддис-Абебой и американскими приложениями не является нонсенсом. Ранее Twitter заблокировал аккаунт президента Нигерии за осуждающий насилие пост, после чего власти страны приостановили работу сервиса на территории республики.