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Политолог Кошкин объяснил, почему ВС США оставили оружие талибам в Афганистане
Политика
Политолог Кошкин объяснил, почему ВС США оставили оружие талибам в Афганистане
army.mil  /  US Army

Санкт-Петербург, 23 августа. Американцы изначально не собирались забирать некоторые виды вооружений и военной техники из Афганистана, поэтому оно досталось боевикам, заявил политолог Андрей Кошкин.

В ходе организованной Медиагруппой «Патриот» пресс-конференции обсуждалась афганская проблематика. Кошкин поделился своим мнением касательно сложившейся после бегства войск США ситуации в стране. Американцы оставили в Афганистане оружие, но досталось оно талибам (члены запрещенной в РФ террористической организации «Талибан»1), хотя изначально предназначалось для правительственных сил.

«Позиция заключалась в том, что США не собирались его забирать. Американцы не закончили свою игру в Афганистане. Через некоторое время спецслужбы начнут финансировать оппозицию», — объяснил он.

Кошкин сравнил обстановку в Афганистане с «кипящим котлом». Дело в том, что в стране были сформированы отряды сопротивления, базирующиеся в неподконтрольной талибам провинции Панджшер. При поддержке США столкновения повстанцев с боевиками могут перерасти в полноценную гражданскую войну, в результате которой ущерб может быть нанесен странам Средней Азии.

«Этот кипящий котел можно выплескивать в сторону государств Центральной Азии. База есть и недовольство режимом есть — оно и будет подпитывать оппозиционные силы. Поэтому талибы стремятся взять Панджшер», — заявил Кошкин.

Ранее сообщалось, что боевики взяли в осаду афганскую провинцию, находящуюся под контролем сил сопротивления во главе с Ахмадом Масудом-младшим. При этом талибы объявили о желании решить конфликт мирным путем.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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сша афганистан талибан
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