Атака боевиков унесла жизни 20 человек на севере Нигерии

Абуджа, 23 августа. Боевики совершили разбойное нападение на нигерийский штат Кацина. Около 300 радикалов ворвались в деревню Дуба, разграбили магазины и убили более двух десятков человек.

Представитель полицейского управления префектуры подтвердил факт атаки и дал несколько комментариев местным СМИ:

«Бандиты, вооруженные тяжелыми пулеметами и взрывчаткой, совершили вероломный штурм населенного пункта в ночь на 22 августа. Правоохранительные органы выдвинулись к Дуба, но к моменту прибытия боевики успели отступить в лес. Мы продолжаем их поиски. Кроме того, у нас есть основания предполагать, что это вооруженное формирование причастно к еще нескольким нападениям на другие населенные пункты».

Ранее губернатор штата Кацина Амину Масари осудил мирных жителей в том, что они не дают отпор боевикам. Чиновник заявил, что население обязано быть готово защитить себя.

После этого граждане обвинили власти провинции в бессилии и неспособности решить проблему, а также раскритиковали их попытку переложить ответственность.