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Российские ученые выпустили вакцину от коронавируса для животных

  /   Обновлено: 23 августа 2021 18:56
Общество
Российские ученые выпустили вакцину от коронавируса для животных
pixabay.com

Москва, 23 августа. Препарат от COVID-19 для животных разработан подведомственным Россельхознадзору ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных».

Вакцина «Карнивак-Ков» является первым и единственным в мире препаратом профилактики коронавирусной инфекции в области ветеринарии. Ее партии начали поставлять в российские регионы.

Согласно данным Россельхознадзора, 3150 доз направлены в Москву и Подмосковье, а также в Петербург, Чувашскую республику, Брянскую, Ярославскую области и другие регионы страны, передает «Царьград».

Вакцинация животных от коронавируса разрешена с 6-месячного возраста. Процедура проходит по аналогии со «Спутником V». Так, ветеринарный врач ставит две инъекции с промежутком в 21 день.

Как ранее сообщалось, российская вакцина от коронавируса для животных заинтересовала страны ЕС. Также необходимые для регистрации препарата документы были направлены в Таиланд, Корею, Венгрию и Грецию.

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