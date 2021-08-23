VR-тренажер по сборке ракет «Союз» продемонстрировали на форуме «Армия-2021»

Кубинка, 23 августа. VR-тренажер, предназначенный для сборки ракеты-носителя «Союз», был продемонстрирован на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021».

Новинку показала Военно-космическая академия имени Можайского. По словам специалистов, в тренажере реализован режим работы с очками виртуальной реальности. Он позволяет детально проработать огромное количество элементов технологического оборудования, которые используется в реальном испытательном зале на космодроме «Плесецк». Отмечается, что курсанты отрабатывают в виртуальной реальности навыки проведения необходимых технологических операций в рамках боевого расчета.

«В своей деятельности они используют штатную документацию, такую же, как и на космодроме. Все максимально привязано к практической деятельности в будущем», — рассказали представители академии.

Ранее сообщалось, что надводную беспилотную платформу «КиберБоат-330» показали участникам «Армии-2021». Аппарат предназначен для патрулирования мелководной зоны акватории в любых метеоусловиях. Также на выставке показали новый пистолет-пулемет от концерна «Калашников» для спецназовцев, передает телеканал «360».