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VR-тренажер по сборке ракет «Союз» продемонстрировали на форуме «Армия-2021»
Армия
VR-тренажер по сборке ракет «Союз» продемонстрировали на форуме «Армия-2021»
Pr Scr youtube.com  /  Космический центр «Южный»

Кубинка, 23 августа. VR-тренажер, предназначенный для сборки ракеты-носителя «Союз», был продемонстрирован на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021».

Новинку показала Военно-космическая академия имени Можайского. По словам специалистов, в тренажере реализован режим работы с очками виртуальной реальности. Он позволяет детально проработать огромное количество элементов технологического оборудования, которые используется в реальном испытательном зале на космодроме «Плесецк». Отмечается, что курсанты отрабатывают в виртуальной реальности навыки проведения необходимых технологических операций в рамках боевого расчета.

«В своей деятельности они используют штатную документацию, такую же, как и на космодроме. Все максимально привязано к практической деятельности в будущем», — рассказали представители академии.

Ранее сообщалось, что надводную беспилотную платформу «КиберБоат-330» показали участникам «Армии-2021». Аппарат предназначен для патрулирования мелководной зоны акватории в любых метеоусловиях. Также на выставке показали новый пистолет-пулемет от концерна «Калашников» для спецназовцев, передает телеканал «360».

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ракета союз тренажер армия-2021
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