Депутат Новиков: «Крымская платформа» — демонстрация банкротства политики Киева

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков заявил ФАН, что так называемая «Крымская платформа» — не что иное, как демонстрация банкротства украинской политики.

Первый заместитель председателя комитета ГД РФ по международным делам в эксклюзивном интервью прокомментировал мероприятие, которое в понедельник прошло в Киеве.

«Крымская платформа» появилась, конечно, не случайно, — сказал Новиков. — Она синхронизирована с так называемым парадом празднования 30-летия независимости Украины. И то, и другое возникло довольно логичным образом, потому что 30 лет — важная дата. Нужно как-то подводить итоги, либо что-то говорить о выдающихся гуманитарных, экономических и социальных успехах».

По словам собеседника ФАН, еще один вариант для соседней страны — провести какие-то искусственно инициированные мероприятия с тем, чтобы заполнить ими информационное поле Украины и отвлечь внимание рядовых граждан.

«Президент Украины Владимир Зеленский всем этим и занимается, — отметил парламентарий. — Ну и какой результат? Он понятен. Что касается «Крымской платформы», то мы видим, что из ведущих стран приехали политики и государственные деятели второго, третьего и четвертого эшелонов».

Первые лица же прибыли в украинскую столицу только из тех государств, которые заражены русофобией и на самом деле не очень-то серьезно влияют на общий контекст европейской политики, подчеркнул депутат.

Федеральное агентство новостей /

«Например, прибалтийские страны выступают с тех же позиций, что и сам Киев: как на международной арене, так и на внутренней авансцене, — учитывая реабилитацию нацизма, антисоветизм, русофобию и тому подобное, — пояснил Новиков. — С одной стороны, «Крымская платформа» состоялась, не была сорвана, а с другой, была проведена явно не в том формате, в котором хотелось бы Зеленскому».

Поэтому и звучит так много заявлений по поводу России, говорится о якобы деятельности Москвы, нацеленной на минимизацию присутствия зарубежных стран в Киеве, сказал собеседник ФАН.

«Более того, даже звучат идеи, что Москве и самой неплохо было бы принять участие в «Крымской платформе», — удивился он. — Но это же подается почти в юмористическом плане: вот, Москва должна приехать и расписаться в том, что Крым якобы принадлежит Украине. Хотя реальность уже давно выглядит иначе! Так что в известном смысле этот форум — демонстрация банкротства украинской политики».

Хоть часть европейских представителей все же приехала в Киев, уровень, на котором они представлены, свидетельствует об одной очень любопытной вещи, отметил Новиков.

«Украина, конечно, на особом счету у Запада, как у нас иногда говорят некоторые эксперты, — уверен он. — Но ей отведена именно та роль, к которой Запад так долго и стремился. Роль вассала, подмандатной территории, страны, которая интересна отнюдь не как место для инвестиций или вложения средств и сил Запада».

Украина для западных центров силы — это территория, с которой необходимо получить дивиденды с инвестированных ранее вложений, пояснил Новиков.

«Соответственно, это задачи политические: превращение Украины в «анти-Россию» — и экономические: торговля украинским черноземом, перевод остатков местной экономики под контроль западных корпораций и все остальные «прелести» современного глобального мироустройства», — заключил собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей /

В саммите «Крымская платформа» приняли участие политики из четырех десятков стран. При этом на уровне президентов и премьер-министров были представлены только 13 государств — Венгрия, Грузия, Латвия, Литва, Молдавия, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Хорватия, Швеция и Эстония. От Германии, например, был министр экономики, а от США — министр энергетики.

Участники мероприятия по его итогам заявили, что подумают о введении против России новых политических, дипломатических и ограничительных мер, «если это понадобится и действия РФ будут этого требовать». В декларации отмечается, что «Крымская платформа» создана как консультационный и координационный формат «с целью мирного прекращения временной оккупации Российской Федерацией территории Крыма и Севастополя».

Участники формата также написали, что осуждают «незаконную аннексию Крыма», «нарушение прав граждан в Крыму» и «милитаризацию Крыма, которая подрывает безопасность и стабильность в Черноморском регионе».

Ранее свое мнение о «Крымской платформе» высказала член Совета Федерации Ольга Ковитиди.