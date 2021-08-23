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В Госдуме призвали обеспечить российские оборонные предприятия госзаказами
Армия
В Госдуме призвали обеспечить российские оборонные предприятия госзаказами
Личный архив Ольги Тимофеевой

Москва, 23 августа. Российские оборонные предприятия на сегодняшний день успешно развиваются и крайне важно, чтобы они были обеспечены госзаказами, заявила зампредседателя Госдумы Ольга Тимофеева.

В ходе военно-технического форума «Армия-2021» она оценила успехи российского оборонно-промышленного комплекса в модернизации армии. При этом и сами предприятия ОПК не стоят на месте и постоянно обновляют оборудование.

«Сужу в том числе по нашим ставропольским предприятиям, работающим на «оборонку». Они успешно справляются и с гражданской продукцией. Но очень важно, чтобы наши предприятия ОПК были обеспечены госзаказами. На это неоднократно обращал внимание министр обороны Сергей Шойгу», — сказала Тимофеева.

Форум «Армия-2021» проходит в подмосковном выставочном центре «Патриот». Как сообщает телеканал «360», открыл работу площадки президент России Владимир Путин. В рамках мероприятия российский лидер дал команду на закладку новых боевых кораблей для Военно-морского флота РФ. Суда будут построены на предприятиях «Севмаш», «Амурский судостроительный завод» и «Адмиралтейские верфи».

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россия тимофеева армия-2021
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