В «Урале» раскритиковали идею гендиректора «Зенита» о продаже легионерских мест

Екатеринбург, 23 августа. Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов заявил, что с идеей о продаже легионерских мест в заявке клубов РПЛ выступил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.

Футбольный функционер подчеркнул, что выступает категорически против идеи, предложенной гендиректором сине-бело-голубых, поскольку в таком случае можно сразу продавать места в чемпионате страны.

«Давайте сразу покупать и продавать места в чемпионате. Это нормально или нет? Чемпионат должен быть равных против равных, все должны быть в одинаковых условиях. А не так, что, если у него больше денег, он может купить у меня легионерское место», — передает ТАСС слова президента «Урала».

Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поддержал инициативу установить тариф, по которому клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) сможет выкупить место для иностранного игрока в составе. В понедельник утром президент Российского футбольного союза Александр Дюков подтвердил, что РФС выступил с предложением об отказе от лимита на легионеров.