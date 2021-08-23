Всероссийские соревнования по стрельбе завершились под Петербургом

Команда УФСИН «Тайфун» из Санкт-Петербурга одержала победу на турнире. На втором месте — команда из Нижнего Новгорода, на третьем — из Крыма.

Более 150 лучших силовиков страны боролись за звание первой команды в практической стрельбе. 26 команд приехали из разных регионов России. Пять команд из стран ближнего зарубежья. 14 команд представляли Северную столицу. 20 спортсменов-любителей участвовали ради интереса.

Соревнования «Вечно живые» прошли в честь бойцов, исполняющих свой служебный долг. На закрытие приехали родственники и близкие погибших.

«Эти состязания — дань памяти и уважения сильным, мужественным людям — сотрудникам силовых структур, погибших при исполнении служебного долга. Сегодня наша обязанность перед ними — помогать семьям погибших, а также, оказывать всевозможную поддержку бойцам, которые получили ранения в ходе боевых действий», — сказал Валерий Пикалев, вице-губернатор Санкт‑Петербурга.

В этом году всероссийские соревнования включены в единый календарный план Министерства спорта, что позволило некоторым участникам получить спортивное звание мастера спорта по стрельбе.