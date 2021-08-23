Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 августа 21:10
21:03
Шоу-бизнес
Наталья Штурм готовится бороться с зятем за внука через суд
21:00
Общество
Съемки болливудского блокбастера по программе ребейтов стартовали в Петербурге
21:00
Весь мир
Все больше зарубежных компаний покидают Аргентину и Бразилию
21:00
Видео
Точка на карте. Республика Карелия
20:58
Экономика
Жилье на рынке элитной недвижимости Москвы заметно подорожало в течение лета
20:54
Общество
Рабочие в Севастополе написали слово «дети» с четырьмя ошибками
20:46
Весь мир
Жители Порт-Судана вышли на демонстрации против многочасовых отключений света
20:46
Весь мир
Иран возобновил поставки бензина в Афганистан после снижения таможенных пошлин талибами
20:45
Общество
Не больно, не страшно, но важно: как на самом деле устроено донорство костного мозга
20:44
Политика
Федоров: намерения США развернуть лагерь для афганских мигрантов не являются тайной для РФ
Все новости

Всероссийские соревнования по стрельбе завершились под Петербургом
Видео

Команда УФСИН «Тайфун» из Санкт-Петербурга одержала победу на турнире. На втором месте — команда из Нижнего Новгорода, на третьем — из Крыма.

Более 150 лучших силовиков страны боролись за звание первой команды в практической стрельбе. 26 команд приехали из разных регионов России. Пять команд из стран ближнего зарубежья. 14 команд представляли Северную столицу. 20 спортсменов-любителей участвовали ради интереса.

Соревнования «Вечно живые» прошли в честь бойцов, исполняющих свой служебный долг. На закрытие приехали родственники и близкие погибших.

«Эти состязания — дань памяти и уважения сильным, мужественным людям — сотрудникам силовых структур, погибших при исполнении служебного долга. Сегодня наша обязанность перед ними — помогать семьям погибших, а также, оказывать всевозможную поддержку бойцам, которые получили ранения в ходе боевых действий», — сказал Валерий Пикалев, вице-губернатор Санкт‑Петербурга.

В этом году всероссийские соревнования включены в единый календарный план Министерства спорта, что позволило некоторым участникам получить спортивное звание мастера спорта по стрельбе.

Вернуться назад

Все новости / Видео / Всероссийские соревнования по стрельбе завершились под Петербургом
петербург соревнования силовики вечно живые
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru