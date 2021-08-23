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Психологи МЧС назвали главное заблуждение россиян о стрессовых ситуациях
Общество
Психологи МЧС назвали главное заблуждение россиян о стрессовых ситуациях
Федеральное агентство новостей  / 

Многие россияне заблуждаются, когда считают, что стресс — это следствие исключительно негативных событий. Об этом ФАН рассказали сотрудники Центра экстренной психологической помощи МЧС России в рамках форума «Армия-2021».

В этом году психологи МЧС объединились со своими коллегами из Министерства обороны, Следственного комитета и Федеральной службы исполнения наказания. Специалисты проводят анкетирование по вопросам психологического просвещения, во время которого в режиме онлайн каждый посетитель сможет получить обратную связь и проверить уровень своих знаний.

«Мы стараемся повысить уровень осведомленности населения, — подчеркнула психолог Центра Анастасия Щеголева. — Можно сказать, что мы ведем профилактическую работу. Наш девиз: «Предупреждение, спасение, помощь». Мы обобщаем результаты и демонстрируем процент правильности — сколько людей верно ответило на те или иные вопросы».

Старший научный сотрудник Центра Татьяна Шмарина поделилась с ФАН первыми результатами опроса. Оказалось, что самое распространенное заблуждение касается того, что стресс — это последствие негативных эмоций и переживаний.

«Есть ассоциация, что стресс возникает только после каких-то негативных событий, — отметила сотрудница МЧС. — Под стрессом подразумевается то, что психологи называют дистрессом. А эустресс, реакция на воздействие позитивных событий, не учитывается, люди в принципе об этом не думают. Однако на самом деле рождение ребенка, свадьба, повышение в должности или другие хорошие вызовы тоже воспринимаются нами как что-то, с чем придется справляться».

Ранее в ФМБА предложили измерять эмоциональный фон в армии «психологическим термометром».

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мчс рф стресс психологи армия-2021 Анастасия Щеголева Татьяна Шмарина
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