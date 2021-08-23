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Политолог Марков назвал искусственным возмущение Украины драмой «Солнцепек»
Общество
Политолог Марков назвал искусственным возмущение Украины драмой «Солнцепек»
Кадр из фильма «Солнцепек».

Москва, 23 августа. Директор Института политических исследований Сергей Марков оценил влияние российского фильма «Солнцепек» и объяснил, почему картину критикуют на Украине.

Военная драма рассказывает о реальных событиях, которые происходили в мае 2014 года в Донбассе. К созданию ленты привлекались очевидцы и участники тех страшных кровавых событий. В центре сюжета Новожиловы, которые пытаются уехать из родного Луганска в самом начале военных действий. Глава семьи Влад в прошлом прошел афганскую войну и не желает своим родным пережить ужасы таких событий.

Тема войны в Донбассе не сильно освещается в современном кинематографе, несколько лет назад на Украине вышли несколько ура-патриотических фильмов. Версия событий, представленная в российской картине, вызвала гнев украинцев, но была с теплотой встречена жителями Донецкой и Луганской народных республик.

«Фильм «Солнцепек», без сомнений, является выдающимся и очень правдивым. Он вызывает смешанные чувства по двум причинам. Первая, неполитическая причина — в нем есть очень тяжелые кадры преступлений, которые совершались в Донбассе, в особенности в 2014–2015 годах», — рассказал политолог в беседе с корреспондентом «Слово и Дело».

Политолог отмечает, что в военной драме показаны реальные преступления, которые совершались в Донбассе настоящими садистами. И теперь сами же преступники искусственно возмущаются.

«Второй момент — искусственное возмущение, которое идет со стороны этих самых преступников. Сегодня на Украине нет настоящего правительства. У власти находится хунта, которая назначена иностранными спецслужбами и которая проводит политику государственного терроризма», — заверил эксперт.

Макаров уверен, что в «Солнцепеке» показаны все военные преступления, которые совершались против мирного населения. Он отметил, что больше всего возмущены фильмом именно те, кто убивал, и их союзники.

Ранее известный публицист Вадим Манукян в эксклюзивном комментарии ФАН объяснил, почему в России фильм «Солнцепек» восприняли радушно и поставили высокие оценки, а украинская аудитория его раскритиковала.

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украина марков солнцепек
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