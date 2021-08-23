Политолог Марков назвал искусственным возмущение Украины драмой «Солнцепек»

Москва, 23 августа. Директор Института политических исследований Сергей Марков оценил влияние российского фильма «Солнцепек» и объяснил, почему картину критикуют на Украине.

Военная драма рассказывает о реальных событиях, которые происходили в мае 2014 года в Донбассе. К созданию ленты привлекались очевидцы и участники тех страшных кровавых событий. В центре сюжета Новожиловы, которые пытаются уехать из родного Луганска в самом начале военных действий. Глава семьи Влад в прошлом прошел афганскую войну и не желает своим родным пережить ужасы таких событий.

Тема войны в Донбассе не сильно освещается в современном кинематографе, несколько лет назад на Украине вышли несколько ура-патриотических фильмов. Версия событий, представленная в российской картине, вызвала гнев украинцев, но была с теплотой встречена жителями Донецкой и Луганской народных республик.

«Фильм «Солнцепек», без сомнений, является выдающимся и очень правдивым. Он вызывает смешанные чувства по двум причинам. Первая, неполитическая причина — в нем есть очень тяжелые кадры преступлений, которые совершались в Донбассе, в особенности в 2014–2015 годах», — рассказал политолог в беседе с корреспондентом «Слово и Дело».

Политолог отмечает, что в военной драме показаны реальные преступления, которые совершались в Донбассе настоящими садистами. И теперь сами же преступники искусственно возмущаются.

«Второй момент — искусственное возмущение, которое идет со стороны этих самых преступников. Сегодня на Украине нет настоящего правительства. У власти находится хунта, которая назначена иностранными спецслужбами и которая проводит политику государственного терроризма», — заверил эксперт.

Макаров уверен, что в «Солнцепеке» показаны все военные преступления, которые совершались против мирного населения. Он отметил, что больше всего возмущены фильмом именно те, кто убивал, и их союзники.

Ранее известный публицист Вадим Манукян в эксклюзивном комментарии ФАН объяснил, почему в России фильм «Солнцепек» восприняли радушно и поставили высокие оценки, а украинская аудитория его раскритиковала.