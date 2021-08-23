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Шесть странных правил японской королевской семьи

Общество
Шесть странных правил японской королевской семьи
pixabay.com  /  guillermo gavilla

Токио, 23 августа. Японский императорский дом один из самых старых на Земле. Он существует около 2500 лет, и естественно, у него немало традиций и запретов. Члены семьи императора соблюдают их с особой строгостью. Marie Claire приводит примеры, каким правилам подчиняются все, кто имеет хоть какое-то отношение к Хризантемовому трону.

Нельзя работать

Иметь работу членам японской королевской семьи категорически запрещено. В отличие от европейских королевств, где это приветствуется, японские особы могут лишь быть заняты в благотворительных организациях и на некоммерческой основе. Но даже для этого требуется специальное разрешение императора.

Замуж за простолюдина

Женщины, принадлежащие к королевской семье, не могут влюбиться в простого крестьянина. Она может сделать выбор в сторону любви и выйти замуж за простого японца, но в этом случае она лишится всех своих титулов и потеряет королевские бонусы.

Но, как известно, в последнее время представительницы Хризантемового трона выбирают любовь. Ярким примером является принцесса Нори, которая лишилась статуса ради свадьбы с дизайнером Есики Куродой.

Мужчины же из японского императорского дома брать в жены простолюдинок могут. Из-за «двойных стандартов» по этому поводу ведется немало дискуссий, в которых обозначается несправедливость по гендерному признаку.

Никакой политики

Это замечательное правило роднит королевскую семью Японии с британской. Члены обеих династий не имеют права голосовать или баллотироваться, куда бы то ни было. В Японии этот закон даже зафиксирован в конституции, тогда как в Великобритании он существует только на взаимных договоренностях парламента и королевы.

Бесфамильный род

Интересно, что в отличие от дома Виндзоров или Оранских-Нассау из Нидерландов, японский императорский дом вообще не имеет фамилии.

При этом у королевских особ имеется возможность выбора имен. Так, например, нынешнего императора зовут Нарухито, а его супругу — Масако.

Женщина не может стать монархом

Несмотря на то, что на Хризантемовом троне побывало восемь императриц, через сто лет после отречения от престола последней — Го-Сакурамати — в стране была принята Конституция Мейдзи, подразумевающая полное исключение женщин из линии престолонаследия.

К началу XXI века эта ситуация также стала активно обсуждаться. Причиной тому стало отсутствие наследников мужского пола. Сегодня многие японцы продолжают настаивать на реформе в пользу женщин на Хризантемовом троне, но чиновники пока не торопятся что-то менять.

Никаких подарков

Довольно странный закон, запрещающий получать или дарить подарки.

«Никакая собственность не может быть передана или получена императорским домом, также не могут быть сделаны какие-либо подарки без разрешения Сейма», — написано в конституции страны.

Ранее сообщалось, почему японцы положил глаз на Западную Антарктиду.

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