Приемных детей забрали из семьи, в которой издевались над 9-летним мальчиком

Моральное и физическое насилие над ребенком запечатлели в Казахстане. 17-летний подросток сначала бьет по голове мальчика, а после нагружает кирпичами. Тревогу стала бить соседка.

Семья из города Сарканд взяла на попечительство трех братьев из детского дома: 15, 12 и девяти лет. Жили дружно, вели хозяйство. Но недавно в дом пришли органы опеки и забрали детей — в Сеть попало видео издевательств со стороны старшего родного сына. На кадрах видно, как подросток издевается над девятилетним мальчиком — бьет по голове, угрожает и нагружает на спину кирпичи.

Самал Ашкенова — соседка семьи — не раз была свидетелем подобных сцен. Рассказала, что слышала, как над детьми издевается и сама мать. Самал сняла видео.

«Слышала, что обижают ребенка, когда он палас чистил. Он уже закончил работу, а ему все выговаривали. Женщина тогда была, а в тот раз, когда я сняла видео, ее не было дома. <…> Просто меня возмутило, что они приемных детей бьют», — прокомментировала Самал Ашкенова соседка.

Но опекуны утверждают, что инцидента не было. Мальчики просто увлеклись спортом.

«На видео сняли, как сын мой давал кирпичи ребенку, заставлял приседать, пощечину дал. Там подписали, что ребенку песок в рот засовывали. Почему на видео этого нет? Почему вот так оговаривают человека?» — возмущается Анастасия Чернова, опекун детей.

Запуганные дети подтверждают каждое слово сводного брата.

«Как говорят сами дети, такие факты были, что они с кирпичами приседали, отжимались. Их заставлял это делать родной сын женщины-опекуна. Сами они не жалуются на него, возможно, их запугали, возможно, научили так отвечать, мы не знаем точно, но старший мальчик подтверждает, что такие факты были. Сейчас дети находятся у нас, им проведут экспертизу, осмотр на предмет синяков и так далее. Здесь они будут содержаться три месяца, затем суд решит, вернутся ли они к опекуну или отправятся в детский дом», — уточнил Данияр Шалгымбаев, исполняющий обязанности директора Центра адаптации несовершеннолетних Алматинской области.

Органы опеки отправили детей в Центр адаптации несовершеннолетних Алматинской области. Их судьба решается: вернутся ли братья в семью или отправятся в детский дом.