Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 августа 19:39
19:38
Экономика
Финансист Микаелян назвал текущий курс доллара экономически обоснованным
19:31
Спорт
Малафеев объяснил решение тренерского штаба вызвать пять вратарей в сборную
19:31
Общество
Более 10,5 млн рублей получили пострадавшие от урагана жители Мордовии
19:30
Общество
Сильный град прошел на территории Карачаево-Черкесии
19:30
Политика
Депутат Новиков: «Крымская платформа» — демонстрация банкротства политики Киева
19:29
Общество
В СПЧ заявили об отсутствии нарушений в признании телеканала «Дождь» СМИ-иноагентом
19:29
Армия
Кошкин рассказал, почему США оставят афганское сопротивление наедине с талибами
19:28
Происшествия
Депутат Бобрякова назвала вопиющей историю с избиением девушки санитарами психбольницы
19:19
Общество
Политолог Григорьев призвал контролировать поток беженцев из Афганистана
19:19
Видео
Приемных детей забрали из семьи, в которой издевались над 9-летним мальчиком
Все новости

Дистанционный запуск двигателя стал доступен частным клиентам УАЗа

  /   Обновлено: 23 августа 2021 18:35
Экономика
Дистанционный запуск двигателя стал доступен частным клиентам УАЗа
Prt Scr youtube.com  /  Спецтюнинг УАЗ

Москва, 23 августа. Ульяновский автомобильный завод расширил действие оригинальной системы телематики УАЗ Connect.

Если ранее управлять некоторыми функциями автомобилей УАЗ могли только корпоративные клиенты бренда, то теперь телематика УАЗ Connect может использоваться также рядовыми обладателями машин марки. Об этом пишет «Автоновости дня».

Согласно первоначальным возможностям УАЗ Connect, пользователь может связать свой смартфон и транспортное средство, чтобы в дальнейшем мониторить техническое состояние машины, определять ее местоположение с точностью до одного метра, оценивать имеющееся в баке топливо, анализировать историю поездок авто и изучить стиль езды водителя.

Нововведением стала функция запуска силового агрегата с расстояния. Тем не менее, новый функционал для физических лиц может быть использован только в моделях «Патриот» и «Пикап», которые оборудованы АКПП и комплексом «ЭРА-ГЛОНАСС».

Чтобы подключить стартовый пакет, необходимо скачать фирменное приложение UAZ Connect в Google Play для Android или AppStore для iPhone.

Недавно Ульяновским автозаводом был анонсирован новый автомобиль. Известно, что публикация состоялась в связи с грядущим юбилеем отечественной автомобилестроительной компании.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Дистанционный запуск двигателя стал доступен частным клиентам УАЗа
уаз патриот смартфон телематика
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru