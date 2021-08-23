Дистанционный запуск двигателя стал доступен частным клиентам УАЗа

Москва, 23 августа. Ульяновский автомобильный завод расширил действие оригинальной системы телематики УАЗ Connect.

Если ранее управлять некоторыми функциями автомобилей УАЗ могли только корпоративные клиенты бренда, то теперь телематика УАЗ Connect может использоваться также рядовыми обладателями машин марки. Об этом пишет «Автоновости дня».

Согласно первоначальным возможностям УАЗ Connect, пользователь может связать свой смартфон и транспортное средство, чтобы в дальнейшем мониторить техническое состояние машины, определять ее местоположение с точностью до одного метра, оценивать имеющееся в баке топливо, анализировать историю поездок авто и изучить стиль езды водителя.

Нововведением стала функция запуска силового агрегата с расстояния. Тем не менее, новый функционал для физических лиц может быть использован только в моделях «Патриот» и «Пикап», которые оборудованы АКПП и комплексом «ЭРА-ГЛОНАСС».

Чтобы подключить стартовый пакет, необходимо скачать фирменное приложение UAZ Connect в Google Play для Android или AppStore для iPhone.

Недавно Ульяновским автозаводом был анонсирован новый автомобиль. Известно, что публикация состоялась в связи с грядущим юбилеем отечественной автомобилестроительной компании.