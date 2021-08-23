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Кураторы движения «Энергия жизни» рассказали о способах поощрения доноров костного мозга

  /   Обновлено: 23 августа 2021 18:37
Общество
Кураторы движения «Энергия жизни» рассказали о способах поощрения доноров костного мозга
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Любимов

Санкт-Петербург, 23 августа. Россияне могут спасти другому человеку жизнь, вступив в регистр доноров костного мозга. Получаемый материал не оплачивается, однако донорами становятся не ради денег.

Российские доноры костного мозга получают памятные сувениры, деньги за вступление в регистр не выплачиваются. Об этом на пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот», рассказали активисты движения «Энергия жизни». Как утверждает куратор движения в Астраханской области Ярослав Арефьев, отсутствие денежного поощрения обусловлено спецификой такого донорства.

«С кровью все понятно — сегодня сдал, сегодня деньги получил. А тут горизонт планирования на всю жизнь. Как тут планировать государству? Оно пообещает заплатить, но вдруг государство потом не сможет взять на себя такую ответственность?» — объяснил он.

Согласно информации, приведенной на сайте «Русфонда», доноры включаются в регистр после сдачи необходимых тестов и заполнения документов, однако в конечном счете их материал может так и не понадобиться. Это связано с тем, что костный мозг донора должен подходить реципиенту по HLA-фенотипу.

Проблема с донорством — решаема, считает куратор «Энергии жизни» в Ленинградской области Анна Астахова-Стрельникова. Так, российский банк «Тинькофф» создал специальный фонд, с которым активисты ведут переговоры. Это позволит создать совместные проекты и вовлечь другие организации в помощь нуждающимся пациентам. Общественница считает, что в России необходимо создать новую законодательную базу, чтобы люди знали о безопасности донорства.

В настоящий момент наблюдается нехватка доноров костного мозга. Эксперты считают, что именно отсутствие информации является одной из причин дефицита необходимого материала.

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здоровье донорство костный мозг энергия жизни
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