Москва, 23 августа. Участникам саммита «Крымской платформы» безразлична судьба обитателей полуострова, уверен член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Украина готова следовать внешней воле ради денежных вливаний. Финансирование Киеву обеспечивает «русофобское лобби». Поэтому на встречу «Крымской платформы» прибыли стороны, заинтересованные в сохранении напряженности у границ России, убежден депутат. А интересы жителей полуострова не входят в повестку саммита.

«Главная цель — информационная война против России и всего, что связано с нашей страной. Показушное и бессодержательное мероприятие Киева не имеет никакого отношения к российскому Крыму, не отражает интересов крымчан и призван представить искаженное представление о ситуации в Крыму для западных участников», — подчеркнул Железняк.

Ранее саммит оценил глава полуострова Сергей Аксенов. Он отметил отсутствие реальных результатов встречи. В Кремле обращали внимание на антироссийскую направленность «Крымской платформы». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл мероприятие недружественным, передает «Национальная служба новостей».