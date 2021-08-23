Волков уничтожил остатки доверия к команде Навального

Скрывающийся от правосудия в Литве активист Леонид Волков накануне, 22 августа, опубликовал в своем Facebook-аккаунте «манифест про информационную безопасность», в котором нелепым образом попытался снять с себя ответственность за череду утечек личных данных сторонников Алексея Навального. В интервью корреспонденту ФАН экс-юрист «Фонда борьбы с коррупцией»1 (ФБК1 — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; признана экстремистской и запрещена в РФ) Виталий Серуканов заявил, что этого следовало ожидать от беглого провокатора, заинтересованного исключительно в деньгах, и назвал его поступок переобуванием в воздухе, после которого аудитория оппозиционеров сильно поубавится.

В своем посте Волков написал, что перед командой Навального никогда не стояла задача обеспечения конфиденциальности персональных данных своих сторонников. Тем самым он фактически опроверг недавние собственные утверждения о якобы полной безопасности и анонимности пожертвований, а также отсутствии последствий из-за регистрации на сайтах структур, признанных судом экстремистскими организациями. При этом в ответ на критику технической части он заявил, что не имеет к этому никакого отношения, а является только заказчиком.

Напомним, ранее в открытом доступе оказалась база данных пользователей, зарегистрировавшихся на сайте проекта Алексея Навального. Этому предшествовали ряд утечек десятков тысяч электронных адресов сторонников ФБК. Вместо устранения уязвимости, выявленной экспертом ресурса Habr.com, либералы продолжали активно рекламировать «Умное голосование» и выпрашивать донаты.

На минувшей неделе в СМИ сообщалось о визитах правоохранителей к десяткам москвичей, чьи данные попали в Сеть в результате халатности Волкова. Это вызвало острую дискуссию в социальных сетях, где пользователи обсуждали причины и возможные последствия систематических утечек. Очевидно, что в ответ на многочисленные поступающие претензии ближайший соратник Навального и решил написать свой пост.

В комментарии корреспонденту ФАН юрист Виталий Серуканов назвал экс-главу сети штабов Навального3 (структурное подразделение ФБК; экстремистская организация, запрещенная в РФ) «жуликом на доверии». Он подчеркнул, что Волкову нужны только деньги, и в обычной ситуации активист не способен признать свои ошибки.

«Это просто потрясающее переобувание буквально в воздухе, дешевый водевиль (короткая комическая пьеса. — Прим. ФАН). Леонид Волков как истинный жулик и прохиндей сейчас ищет новые ходы, чтобы продолжить собственное мошенничество. Неужели он действительно считает, что сторонники команды Навального — это какие-то одноклеточные существа, которые не смогут сопоставить обещания, которые он давал две-три недели назад, с тем, что происходит сейчас», — заявил он.

Также Серуканов обратил внимание на тот факт, что в посте Волкова в Facebook совершенно нет никаких предметных, материальных аргументов. Ближайший соратник оппозиционера, отбывающего наказание в исправительной колонии во Владимирской области, попросту решил заняться философскими рассуждениями и свести таким образом на нет проблему оказавшейся по его вине в открытом доступе информации. Так он фактически наплевал на пострадавших в результате череды утечек персональных данных немногочисленных сторонников.

По словам собеседника, Волков и в целом вся команда Навального окончательно утратили доверие своей аудитории. Серуканов подчеркнул, что сторонники основателя ФБК сейчас находятся в недоумении и совершенно подавлены из-за того, что сбежавшие из России либералы так цинично подставили их. Он также считает, что ряды протестного движения серьезно поредеют после данного манифеста.

«Мне кажется, что сами сторонники Навального должны сейчас в первую очередь предъявить претензии Волкову, потому что его манифест выходит за рамки человеческой логики. Я думаю, что начнется массовый исход. Я много общался в частном порядке с навальнистами, и все, что я сейчас наблюдаю у них, это дикую растерянность. Люди просто не знают, что делать. Разочарование — это слабое чувство в сравнении с тем, что они сейчас испытывают», — констатировал эксперт.

Кроме того, Серуканов не исключил, что в ближайшее время многие ранее доверившиеся команде Навального россияне начнут обращаться в правоохранительные органы с заявлениями, поскольку другого выхода для них Леонид Волков просто не оставил.

Интересно, что в комментариях под своим манифестом Волков заявил, что не может ответить на конкретные технические вопросы подписчиков, поскольку якобы не имеет никакого отношения к работе IT-специалистов из команды Навального, а последний раз писал код самостоятельно около 18 лет назад.

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По словам собеседника ФАН, оппозиционер подобными оправданиями в очередной раз доказал свою некомпетентность.

«Это похоже на фиаско. Когда кончаются аргументы, Волков всеми способами пытается сгладить свою вину, ссылаясь на то, что он якобы в этом не разбирается. Все это выглядит жалко. Он даже не продумал собственную тактику поведения в данной ситуации. Видимо, дорогое вино и прочие литовские удовольствия совсем затуманили ему мозг», — подытожил Виталий Серуканов.

Ранее политолог Сергей Карнаухов рассказал ФАН о «профилактическом эффекте» посещений сотрудниками правоохранительных органов сторонников команды Навального.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.

3 Являются структурным подразделением ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; обе организации являются экстремистскими и запрещены на территории России.