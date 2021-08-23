Власти Сан-Паулу оштрафовали президента Бразилии за отсутствие маски

Сан-Паулу, 23 августа. Агентство санитарного контроля Сан-Паулу оштрафовало президента Бразилии Жаира Болсонару за отсутствие маски в ходе визита в штат. Об этом сообщил губернатор Жоау Дориа.

Глава государства получает шестой штраф с июня за несоблюдение санитарных норм и правил ношения маски на территории Сан-Паулу. Денежные взыскания были наложены на президента в ходе тура по четырем городам региона. Ни в одном из них Болсонару не носил средства индивидуальной защиты.

La Vigilancia Sanitaria del Estado de Sao Paulo, multó al presidente de #Brasil ???????? Jair Bolsonaro, por incumplir con la medida sanitaria

del uso obligatorio de mascarilla ???? https://t.co/fGYdHO9Pxp — teleSUR TV (@teleSURtv) August 22, 2021

По словам Дориа, главе государства предъявят штраф в размере 35 тысяч долларов. В случае просрочки оплаты Болсонару будет включен в список лиц штата Сан-Паулу, имеющих непогашенную задолженность.

«Президент Жаир Болсонару получил третий штраф с начала тура и теперь имеет просроченную задолженность, так как он вернулся в Сан-Паулу без маски, поспособствовал массовому скоплению людей без средств индивидуальной защиты. Необходимо исполнять закон», — заявил Дориа.

С начала июня президент получил шесть штрафов со стороны органов здравоохранения страны. Общая сумма долга, по подсчетам властей Сан-Паулу, составляет около 730 тысяч долларов в соответствии с федеральным законодательством Бразилии.

Governo Dória impõe 5ª multa a Bolsonaro por infração sanitária; valores chegam a R$ 3 mi https://t.co/alspB2CtvW — DCM ONLINE (@DCM_online) August 21, 2021

Сан-Паулу остается эпицентром пандемии коронавируса: здесь было зарегистрировано свыше 4,2 млн заражений, скончалось более 144 тысяч бразильцев. Ношение маски в штате является обязательным. За нарушение данной нормы предусмотрены административный штраф и лишение свободы на срок от 15 дней до шести месяцев. Губернатор штата, с которым у Болсонару имеются разногласия по поводу вакцинации и коронавирусных ограничений, является одним из возможных кандидатов в президенты на выборах 2022 года.