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Власти Сан-Паулу оштрафовали президента Бразилии за отсутствие маски
Весь мир
Власти Сан-Паулу оштрафовали президента Бразилии за отсутствие маски
Global Look Press  /  Antonio Molina / www.imago-images.de

Сан-Паулу, 23 августа. Агентство санитарного контроля Сан-Паулу оштрафовало президента Бразилии Жаира Болсонару за отсутствие маски в ходе визита в штат. Об этом сообщил губернатор Жоау Дориа.

Глава государства получает шестой штраф с июня за несоблюдение санитарных норм и правил ношения маски на территории Сан-Паулу. Денежные взыскания были наложены на президента в ходе тура по четырем городам региона. Ни в одном из них Болсонару не носил средства индивидуальной защиты.

По словам Дориа, главе государства предъявят штраф в размере 35 тысяч долларов. В случае просрочки оплаты Болсонару будет включен в список лиц штата Сан-Паулу, имеющих непогашенную задолженность.

«Президент Жаир Болсонару получил третий штраф с начала тура и теперь имеет просроченную задолженность, так как он вернулся в Сан-Паулу без маски, поспособствовал массовому скоплению людей без средств индивидуальной защиты. Необходимо исполнять закон», — заявил Дориа.

С начала июня президент получил шесть штрафов со стороны органов здравоохранения страны. Общая сумма долга, по подсчетам властей Сан-Паулу, составляет около 730 тысяч долларов в соответствии с федеральным законодательством Бразилии.

Сан-Паулу остается эпицентром пандемии коронавируса: здесь было зарегистрировано свыше 4,2 млн заражений, скончалось более 144 тысяч бразильцев. Ношение маски в штате является обязательным. За нарушение данной нормы предусмотрены административный штраф и лишение свободы на срок от 15 дней до шести месяцев. Губернатор штата, с которым у Болсонару имеются разногласия по поводу вакцинации и коронавирусных ограничений, является одним из возможных кандидатов в президенты на выборах 2022 года.

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бразилия болсонару пандемия коронавируса
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