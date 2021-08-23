Российский газ начнут поставлять в Венгрию по южному направлению

Москва, 23 августа. Начало закачки российского газа в Венгрию по южному направлению намечено на октябрь, говорится в сообщении министерства иностранных дел РФ.

Венгерские партнеры, по данным МИД, настроены на поставки газа из России в соответствии с плановыми сроками. Ранее дипломатическое ведомство Венгрии информировало, что Будапешт начнет осуществлять закупки газа через сербское направление до конца года.

Кроме того, власти страны и «Газпром» в рамках Петербургского международного экономического форума достигли соглашения о поставках голубого топлива сроком на 15 лет. В июне 2020 года Венгрия договорилась с российской компанией о поставках до октября 2021 года 4,2 млрд кубометров газа.

Украинский «Нафтогаз» объявил о готовности продлить контракт с «Газпромом». Глава компании Юрий Витренко отметил, что угроза газового конфликта возможна при старте прокачки через трубопровод «Северный поток — 2».