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Зеленский наградил премьера Грузии орденом «За заслуги»

  /   Обновлено: 23 августа 2021 18:27
Политика
Зеленский наградил премьера Грузии орденом «За заслуги»
president.gov.ua  /  Офіс Президента України

Киев, 23 августа. Президент Украины Владимир Зеленский наградил премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили орденом «За заслуги» в рамках саммита «Крымской платформы».

Соответствующую информацию распространили в пресс-службе правительства Грузии. Грузинский премьер прибыл в Киев 21 августа. Он провел переговоры с главой государства, премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, а также со спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым.

Помимо этого, награды также получили представители Молдавии, Словакии, Латвии, Эстонии, Литвы, Словакии, Финляндии, Хорватии и Румынии.

Ранее Зеленский наградил канцлера Германии Ангелу Меркель орденом Свободы, который вручается за заслуги в утверждении суверенитета страны.

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Все новости / Политика / Зеленский наградил премьера Грузии орденом «За заслуги»
украина зеленский грузия
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