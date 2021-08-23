Зеленский наградил премьера Грузии орденом «За заслуги»

Киев, 23 августа. Президент Украины Владимир Зеленский наградил премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили орденом «За заслуги» в рамках саммита «Крымской платформы».

Соответствующую информацию распространили в пресс-службе правительства Грузии. Грузинский премьер прибыл в Киев 21 августа. Он провел переговоры с главой государства, премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, а также со спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым.

Помимо этого, награды также получили представители Молдавии, Словакии, Латвии, Эстонии, Литвы, Словакии, Финляндии, Хорватии и Румынии.

Ранее Зеленский наградил канцлера Германии Ангелу Меркель орденом Свободы, который вручается за заслуги в утверждении суверенитета страны.