В Пенсильвании полицейский застрелил американца, больного шизофренией

Ланкастер, 23 августа. В городе Ланкастер штата Пенсильвания расследуют дело о гибели 27-летнего Рикардо Муньоса, которого застрелил полицейский. В суд подала мать убитого американца.

The mother of Ricardo Munoz, who was killed by a Lancaster police officer in September is suing the department, the city and the officer who shot him.https://t.co/OW80BLtzp6 @BrettSholtis — WITF news (@witfnews) February 9, 2021

Американец погиб 13 сентября 2020 года. Муньос страдал от шизофрении и во время очередного обострения у него произошел конфликт с несколькими людьми в районе Куин-стрит, в ходе которого он ранил их ножом. Позже туда прибыли полицейские. Один из них, 26-летний офицер Карсон Арнольд, попросил американца положить оружие, но тот не подчинился. Далее, по словам правоохранителя, Муньос набросился на него с ножом. Офицер сделал несколько шагов назад и выстрелил в него четыре раза. В результате полученных ранений мужчина скончался на месте.

В феврале 2021 года мать Муньоса подала иск о неправомерной смерти, обвинив полицейского, застрелившего ее сына, в том, что он открыл огонь на поражение, ничего не сделав для деэскалации конфликта.

По словам Дейзи Эйллон, адвоката, представляющего семью погибшего, гражданский иск направлен на то, чтобы «восстановить справедливость» для родных.

«Рикардо был одним из тех молодых людей, которые действительно полагались на нас как на общество в плане защиты. Ему необходима была помощь, чтобы жить достойно. Город Ланкастер подвел его», — прокомментировала она.

Делом также занялся российский Фонд борьбы с репрессиями, созданный при участии бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом они написали на своем официальном Telegram-канале.

Initiative Group of Foundation to Battle Injustice has started reviewing materials related to the police violence against Ricardo Muñoz.https://t.co/n86bzmkIFx — Foundation to Battle Injustice (@FBIProject) August 23, 2021

Правозащитники обратились за разъяснениями по текущему делу к президенту США Джозефу Байдену и генеральному прокурору Меррику Гарланду. Инициативная группа считает важным бороться с полицейским насилием и при необходимости может оказать правовую и информационную помощь семье Муньоса.