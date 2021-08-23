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В Пенсильвании полицейский застрелил американца, больного шизофренией
Весь мир
В Пенсильвании полицейский застрелил американца, больного шизофренией
prt scr fondfbr.ru  / 

Ланкастер, 23 августа. В городе Ланкастер штата Пенсильвания расследуют дело о гибели 27-летнего Рикардо Муньоса, которого застрелил полицейский. В суд подала мать убитого американца.

Американец погиб 13 сентября 2020 года. Муньос страдал от шизофрении и во время очередного обострения у него произошел конфликт с несколькими людьми в районе Куин-стрит, в ходе которого он ранил их ножом. Позже туда прибыли полицейские. Один из них, 26-летний офицер Карсон Арнольд, попросил американца положить оружие, но тот не подчинился. Далее, по словам правоохранителя, Муньос набросился на него с ножом. Офицер сделал несколько шагов назад и выстрелил в него четыре раза. В результате полученных ранений мужчина скончался на месте.

В феврале 2021 года мать Муньоса подала иск о неправомерной смерти, обвинив полицейского, застрелившего ее сына, в том, что он открыл огонь на поражение, ничего не сделав для деэскалации конфликта.

По словам Дейзи Эйллон, адвоката, представляющего семью погибшего, гражданский иск направлен на то, чтобы «восстановить справедливость» для родных.

«Рикардо был одним из тех молодых людей, которые действительно полагались на нас как на общество в плане защиты. Ему необходима была помощь, чтобы жить достойно. Город Ланкастер подвел его», — прокомментировала она.

Делом также занялся российский Фонд борьбы с репрессиями, созданный при участии бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом они написали на своем официальном Telegram-канале.

Правозащитники обратились за разъяснениями по текущему делу к президенту США Джозефу Байдену и генеральному прокурору Меррику Гарланду. Инициативная группа считает важным бороться с полицейским насилием и при необходимости может оказать правовую и информационную помощь семье Муньоса.

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сша полиция фонд борьбы с репрессиями
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