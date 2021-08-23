Немецкий журналист растолковал слова Путина Меркель о «Северном потоке — 2»

Берлин, 23 августа. Президент России Владимир Путин на пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель ясно дал понять Евросоюзу, как минимизировать для Киева последствия «Северного потока — 2».

Слова Путина Меркель о «СП-2» растолковала немецкая журналистка Зильке Бигальке. Президент подчеркнул на встрече с канцлером, что Россия готова обеспечить транспортировку газа через Киев. Однако Москва должна знать об объемах, которые намерены закупать в ЕС.

«Мы не можем подписать транзитный контракт, если у нас нет контрактов на поставку нашим потребителям в Европе», — отметил российский лидер.

В Германии раскрыли хитрый трюк Путина с «Северным потоком — 2». В таком случае ЕС должен будет закупать больше газа для обеспечения невредимости Киева. При любом исходе «Газпром», а значит и Кремль, выигрывает от ситуации, заключила Зильке Бигальке.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров исключил усиление зависимости Европы от российского голубого топлива после запуска «Северного потока — 2». Трубопровод является коммерческим проектом, подчеркнул он. Объект уже окончен «практически до последней мили». Поэтому западные попытки остановить «СП-2» не увенчаются успехом, передает слова Лаврова «Национальная служба новостей».