Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 августа 19:38
19:31
Спорт
Малафеев объяснил решение тренерского штаба вызвать пять вратарей в сборную
19:31
Общество
Более 10,5 млн рублей получили пострадавшие от урагана жители Мордовии
19:30
Общество
Сильный град прошел на территории Карачаево-Черкесии
19:30
Политика
Депутат Новиков: «Крымская платформа» — демонстрация банкротства политики Киева
19:29
Общество
В СПЧ заявили об отсутствии нарушений в признании телеканала «Дождь» СМИ-иноагентом
19:29
Армия
Кошкин рассказал, почему США оставят афганское сопротивление наедине с талибами
19:28
Происшествия
Депутат Бобрякова назвала вопиющей историю с избиением девушки санитарами психбольницы
19:19
Общество
Политолог Григорьев призвал контролировать поток беженцев из Афганистана
19:19
Видео
Приемных детей забрали из семьи, в которой издевались над 9-летним мальчиком
19:18
Происшествия
Сибирячка может получить 15 суток за выгул собаки на борту самолета
Все новости

В США выявили антитело, которое защищает от всех штаммов COVID-19

  /   Обновлено: 23 августа 2021 19:33
Общество
В США выявили антитело, которое защищает от всех штаммов COVID-19
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Вашингтон, 23 августа. Ученые из Медицинской школы Университета Вашингтона в Сент-Луисе (США) обнаружили антитело, которе может нейтрализовать известные мутации коронавируса.

В ходе исследования эксперты изучили более 40 образцов, а также проанализировали, насколько они предотвращают заражение исходным вариантом коронавирусной инфекции в чашке Петри.

Так, девять самых мощных из них протестировали на лабораторных мышах. В итоге специалистам удалось установить, что SARS2-38 может бороться с распространенными вариантами COVID-19.

Вирусолог Георгий Викулов ранее рассказал, какой уровень антител нужен для защиты от коронавируса. Этот показатель рассчитали на базе научных работ из разных государств.

Вернуться назад

Все новости / Общество / В США выявили антитело, которое защищает от всех штаммов COVID-19
штаммы коронавирус мутации антитело
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru