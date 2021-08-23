В США выявили антитело, которое защищает от всех штаммов COVID-19

Вашингтон, 23 августа. Ученые из Медицинской школы Университета Вашингтона в Сент-Луисе (США) обнаружили антитело, которе может нейтрализовать известные мутации коронавируса.

В ходе исследования эксперты изучили более 40 образцов, а также проанализировали, насколько они предотвращают заражение исходным вариантом коронавирусной инфекции в чашке Петри.

Так, девять самых мощных из них протестировали на лабораторных мышах. В итоге специалистам удалось установить, что SARS2-38 может бороться с распространенными вариантами COVID-19.

Вирусолог Георгий Викулов ранее рассказал, какой уровень антител нужен для защиты от коронавируса. Этот показатель рассчитали на базе научных работ из разных государств.