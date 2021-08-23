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Автомобильный мост обрушился под Волгоградом

  /   Обновлено: 23 августа 2021 18:14
Происшествия
Автомобильный мост обрушился под Волгоградом
Федеральное агентство новостей

Волгоград, 23 августа. Автомобильный мост рухнул в рабочем поселке Елань. Пострадавших и погибших, по предварительным данным, нет.

Сооружение, как рассказали в пресс-службе ГУ МВД, могло упасть после инцидента с грузовиком. По некоторым данным, 44-летний житель Краснодарского края за рулем машины марки «Рено» с прицепом, груженным щебнем, проигнорировал знак об ограничении по весу в 10 тонн на мосту через реку Елань. В результате он частично обрушился, а машина упала вниз и перевернулась на бок. В результате происшествия пострадавших нет. По данному факту проводится проверка.

Мост, соединяющий поселения, рухнул на юге Приморья, введен режим ЧС. Сооружение стало опасным для передвижения по нему транспортных средств. В настоящий момент проезд закрыт.

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