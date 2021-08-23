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«Не собирается возобновлять музыкальную деятельность»: менеджер рассказала о планах МакSим

  /   Обновлено: 23 августа 2021 18:41
Шоу-бизнес
«Не собирается возобновлять музыкальную деятельность»: менеджер рассказала о планах МакSим
Global Look Press  /  Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Москва, 23 августа. Популярная певица Марина Максимова, известная как МакSим, не планирует пока возвращаться на сцену. Об этом в эксклюзивном интервью заявила ее пиар-менеджер Яна Богушевская.

Официальный представитель звезды рассказала ФАН, что артистка уже нормально и самостоятельно функционирует. Все время она проводит со своей семьей дома, куда к ней приезжают медицинские работники.

«Она общается с семьей, находится дома, к ней приходят врачи, помогают ей быстрее восстановиться. Пока что этого достаточно», — отметила Богушевская.

Пиар-менеджер исполнительницы хита «Трудный возраст» подтвердила, что в ближайшее время кумир молодежи не станет возвращаться к активной работе с концертами и гастролями.

«Она не собирается возобновлять музыкальную деятельность или посещать мероприятия в ближайшее время», — рассказала представитель звезды о ее планах.

Ранее в комментарии ФАН Богушевская подтвердила слухи о сильном истощении артистки. По словам менеджера МакSим, артистка активно работает над своим восстановлением.

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здоровье певица карьера макsим Богушевская
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