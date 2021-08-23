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Правоохранители Нигерии изъяли больше 2,5 тонн наркотических веществ за последний месяц
Весь мир
Правоохранители Нигерии изъяли больше 2,5 тонн наркотических веществ за последний месяц
flickr.com  /  @OpenUpEd

Абуджа, 23 августа. Нигерийская служба контроля за оборотом запрещенных веществ (NDLEA) опубликовала отчет об операциях, проведенных за последний месяц.

Органы задержали дилера, который попытался экспортировать 70 килограмм кокаина, героина и каннабиса. После выявления факта контрабанды за «предпринимателем» установили наблюдение. След злоумышленника привел сотрудников в пятидесятническую церковь в Лагосе, которую регулярно посещал преступник. В итоге его арестовали на одной из религиозных служб:

«Подозреваемый отправил нелегальный багаж в аэропорт через транспортно-экспедиционную компанию, которая, в свою очередь, поручила доставку груза на экспортный склад NAHCO гражданскому водителю. Отдел наркоконтроля перехватил транспорт и в ходе допроса причастных установил фактического владельца контрабанды, Стивена Афама Икеанионву. Через три дня его поместили под стражу в ходе операции «Жало»».

Спустя некоторое время оперативники NDLEA сняли с итальянского рейса Абибу Мимину. Изначально ему вменяли употребление запрещенных веществ, но после обыска обнаружили у пассажира три упаковки героина общим весом 800 граммов.

Правоохранители Нигерии изъяли больше 2,5 тонн наркотических веществ за последний месяц
Федеральное агентство новостей  / Сергей Чемеков

Параллельно с этим силовики провели массовый рейд по курьерским службам, чьими услугами в Нигерии регулярно пользуются дилеры.

«В ходе операции мы изъяли 840 граммов метамфетамина, спрятанного в анкерных болтах и 340 г, размещенных под обувными стельками, а также килограмм кокаина, расфасованный в полостях четырех гитар, 30 000 таблеток тромадола, около 500 бутылок с кодеиновым сиропом и 900 капсул рогинпола».

Суммарно службы конфисковали две с половиной тонны наркотиков разной степени тяжести. Бригадный генерал NDLEA Бува Марва похвалил сотрудников ведомства и призвал их не сбавлять темп:

«Нет пути назад. Мы не капитулируем и не отступим. Я призываю каждого офицера активизировать все возможные ресурсы и держать планку до тех пор, пока последний грамм отравы не будет изъят у торговцев смертью».

Ранее в рамках борьбы с киберпреступностью финансовое учреждение Unity Bank разработало систему защиты денежных средств пользователей от электронного мошенничества.

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африка нигерия
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