Правоохранители Нигерии изъяли больше 2,5 тонн наркотических веществ за последний месяц

Абуджа, 23 августа. Нигерийская служба контроля за оборотом запрещенных веществ (NDLEA) опубликовала отчет об операциях, проведенных за последний месяц.

Органы задержали дилера, который попытался экспортировать 70 килограмм кокаина, героина и каннабиса. После выявления факта контрабанды за «предпринимателем» установили наблюдение. След злоумышленника привел сотрудников в пятидесятническую церковь в Лагосе, которую регулярно посещал преступник. В итоге его арестовали на одной из религиозных служб:

«Подозреваемый отправил нелегальный багаж в аэропорт через транспортно-экспедиционную компанию, которая, в свою очередь, поручила доставку груза на экспортный склад NAHCO гражданскому водителю. Отдел наркоконтроля перехватил транспорт и в ходе допроса причастных установил фактического владельца контрабанды, Стивена Афама Икеанионву. Через три дня его поместили под стражу в ходе операции «Жало»».

Спустя некоторое время оперативники NDLEA сняли с итальянского рейса Абибу Мимину. Изначально ему вменяли употребление запрещенных веществ, но после обыска обнаружили у пассажира три упаковки героина общим весом 800 граммов.

Федеральное агентство новостей / Сергей Чемеков

Параллельно с этим силовики провели массовый рейд по курьерским службам, чьими услугами в Нигерии регулярно пользуются дилеры.

«В ходе операции мы изъяли 840 граммов метамфетамина, спрятанного в анкерных болтах и 340 г, размещенных под обувными стельками, а также килограмм кокаина, расфасованный в полостях четырех гитар, 30 000 таблеток тромадола, около 500 бутылок с кодеиновым сиропом и 900 капсул рогинпола».

Суммарно службы конфисковали две с половиной тонны наркотиков разной степени тяжести. Бригадный генерал NDLEA Бува Марва похвалил сотрудников ведомства и призвал их не сбавлять темп:

«Нет пути назад. Мы не капитулируем и не отступим. Я призываю каждого офицера активизировать все возможные ресурсы и держать планку до тех пор, пока последний грамм отравы не будет изъят у торговцев смертью».

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