Поручения президента: кто получит 10 и 15 тыс. руб., что еще ждет пенсионеров

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с активистами предложил поддержать россиян единовременными выплатами. Речь идет о суммах в 10 тысяч и около 15 тысяч рублей, а также о постоянной поддержке семей с детьми-школьниками.

Кто получит 10 тысяч и 15 тысяч рублей

Президент России дал поручение проработать вопрос о выплате по 10 тысяч рублей всем российским пенсионерам, вне зависимости от того, работают они или нет. Это отрадная для многих пожилых россиян информация, поскольку вопрос об индексации выплат для работающих пенсионеров пока не решен. Напомним, ранее этот вопрос неоднократно обсуждался, решение о возврате индексации этой категории граждан принципиально принято, но, когда и в какой форме это будет проведено, пока неизвестно.

Таким образом, единовременная выплата в 10 тысяч рублей частично решит вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам. Кроме того, как подчеркивают политики и многие экономисты, такие разовые вполне ощутимые выплаты, которые получает большое количество людей, повышают потребительский спрос, что благотворно сказывается на всей экономике. Люди, получив 10 тысяч, потратят их на продукты длительного хранения, на предметы первой необходимости, на технику для дома, на гаджеты и так далее. Экономика от этого только выиграет.

Кто получит от 15 тысяч рублей

Разовую выплату в 15 тысяч рублей и выше получат военнослужащие, об этом также заявил президент. Здесь детализация по поводу условий получения таких выплат пока не озвучена. Вероятно, речь идет обо всех профессиональных военных, а также о военных пенсионерах и лицах, к ним приравненных. Сколько именно денег им будет выплачено, будут решено по итогам года, подчеркнул президент.

Федеральное агентство новостей /

Когда начнутся выплаты и как их будут перечислять

Чтобы получение этих денег стало возможным, должен быть принят соответствующий закон. Это станет возможным после проведения выборов в Госдуму, которые состоятся с 17 по 19 сентября, и формирования нового депутатского корпуса. Затем Минфин определит порядок начисления этих денег.

Какие еще выплаты ждут пенсионеров и семьи с детьми

Напомним, в августе начали выплачивать единовременно по 10 тыс. руб. на каждого российского ребенка-школьника от 6 до 18 лет (инвалидам, обучающимся в школе, — до 23-х лет). Кроме того, на встрече с активом Владимир Путин высказался о долговременной поддержке семей с детьми школьного возраста.

Что касается пенсионеров, то в октябре пройдет плановая индексация военных пенсий, которая коснется всех, кто отслужил в силовых структурах. Индексация и другие меры поддержки военных пенсионеров пройдут одновременно с повышением на уровень инфляции или выше окладов военнослужащих и части госслужащих. Также остается на повестке вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам. (Как корректируются выплаты этой категории граждан в настоящее время, представлено в инфографике ФАН). А с 1 января будущего года будут проиндексированы социальные пенсии неработающих пенсионеров по старости.