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Супермен может сменить ориентацию в новых комиксах DC

  /   Обновлено: 23 августа 2021 18:07
Общество
Супермен может сменить ориентацию в новых комиксах DC
Кадр из мультфильма «Супермен 75»  /  Prt Scr

Вашингтон, 23 августа. Издательство DC запланировало крупные перемены в характере Супермена. Новый Человек из стали может оказаться геем в будущих комиксах. Об этом сообщил художник Итан Ван Скивер.

Согласно планам издательства DC, новым Суперменом может стать сын Кларка Кента Джонатан. Этот герой уже дебютировал в прощальном выпуске «Супермен, сын Кал-Эла». Теперь именно он займет место знаменитого отца. Вероятно, его каминг-аут произойдет в одном из будущих номеров.

Художник Итан Ван Скивер отметил, что перемены в ориентации героя имеют веские основания. По словам иллюстратора, издательство столкнулось с проблемами касательно авторских прав на персонажа. Стоит отметить, что представители DC все еще не объявили о планах на будущее героя в официальном заявлении, передает канал RT.

Недавно в Сети появился слитый трейлер предстоящего блокбастера «Человек-паук: Нет пути домой». Исполнитель главной роли Том Холланд предупредил фанатов, что они оказались не готовы к просмотру «сырого» ролика.

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dc супермен комиксы
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