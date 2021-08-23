Супермен может сменить ориентацию в новых комиксах DC

Вашингтон, 23 августа. Издательство DC запланировало крупные перемены в характере Супермена. Новый Человек из стали может оказаться геем в будущих комиксах. Об этом сообщил художник Итан Ван Скивер.

Согласно планам издательства DC, новым Суперменом может стать сын Кларка Кента Джонатан. Этот герой уже дебютировал в прощальном выпуске «Супермен, сын Кал-Эла». Теперь именно он займет место знаменитого отца. Вероятно, его каминг-аут произойдет в одном из будущих номеров.

Художник Итан Ван Скивер отметил, что перемены в ориентации героя имеют веские основания. По словам иллюстратора, издательство столкнулось с проблемами касательно авторских прав на персонажа. Стоит отметить, что представители DC все еще не объявили о планах на будущее героя в официальном заявлении, передает канал RT.

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