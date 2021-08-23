Минобороны Алжира на фоне утечек Pegasus укрепит потенциал цифровой разведки

Алжир, 23 августа. Министерство обороны североафриканской страны на фоне последствий утечек шпионского программного обеспечения Pegasus, разработанного израильской компанией NSO Group, расширит потенциал национальной цифровой разведки.

Решение ведомства благоприятно скажется на местных поставщиках, которые сотрудничают с армией и службами безопасности. МО просматривает заявки, поданные для заключения контракта на обеспечение судебной экспертизы цифровыми инструментами, используемыми для извлечения и анализа данных со смартфонов, компьютеров и другого электронного оборудования.

Алжирские военные разведывательные управления, отвечающие за безопасность, также применяют подобные инструменты, поскольку возглавляют борьбу с терроризмом, следят за народным движением «Хирак» и иногда участвуют в антикоррупционных расследованиях.

Кроме того, военные смогут проверять телефоны национальных лидеров и политиков. Армия уже более года считает, что Марокко использует шпионские программы, в том числе Pegasus.

Призыв Минобороны к участию в тендерах открыт для международных заявок, но есть несколько алжирских фирм с шансами выиграть контракт. Среди них — MBIS, извлекающая информацию с сотовых телефонов и уже много лет работающая на армию, и малоизвестная судебно-медицинская сеть по кибербезопасности DCSA CPMI.

Ранее Марокко пригрозило судебным иском после обвинений в использовании шпионской программы Pegasus. Королевство категорически отреклось от «необоснованных утверждений», что спецслужбы покупали и использовали вредоносное ПО.

Примечательно, что израильская NSO Group не только отрицает продажу Pegasus авторитарным правительствам, но и настаивает на законном использовании программы в качестве инструмента борьбы с терроризмом и преступностью.