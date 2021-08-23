Василий Колташов: Вашингтон поощряет наркоманию в США во избежание протестов

Власти США используют для предотвращения массовых протестов уже опробованные в 1970-80-х годах методы поощрения распространения наркотиков среди молодежи. Так руководитель Института нового общества Василий Колташов прокомментировал в интервью ФАН жуткие кадры, снятые в районе Кенсингтон Авеню в Филадельфии.

В сети развернулось активное обсуждение размещенного видео. На заваленных мусором улицах видны лежащие без сознания и в неестественных позах люди. Кто-то с трудом передвигается по тротуару в состоянии наркотического опьянения или ломки. Большинство из них — молодежь.

«В 1970-е годы американское государство столкнулось с молодежными бунтами, недовольством афроамериканцев. Когда к этому добавился еще и тяжелый экономический кризис 1973-1982 годов, ФБР начало поощрять торговлю наркотиками, причем тяжелыми. Была целая культура их внедрения в среду хиппи — это было массовое молодежное движение. Они (власти страны. — Прим. ФАН) стремились не дать им перерасти в более серьезный политический протест. Это форма утилизации американской молодежи», — пояснил Колташов.

Интернет-пользователи в комментариях к видео сравнивают людей на улицах американского штата с зомби, а происходящее называют Апокалипсисом.

«Это сюрреалистично, похоже на фильм. Это кажется нереальным… Америка в 2021 году не должна выглядеть так», — написал пользователь с ником V I.

Другой житель Америки признался, что это было одно из самых ужасающих видео, которое он когда-либо видел.

«Как цивилизованная страна могла позволить людям оказаться опуститься до такого, это за гранью моего понимания», — комментирует Damir Zugec.

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Задает вопросы к властям США и пользователь с ником David F Garcia Giffard:

«В какой момент мы позволили обществу сделать это с этими людьми? Потому что даже если вы скажете, что они сами делают это с собой, на самом деле мы все понимаем, что это признак слабого общества».

Василий Колташов отметил, что опубликованное видео, насколько невероятным и ужасающим оно бы ни казалось, отражает реальное положение дел в неблагополучных районах США.

«У меня нет никаких сомнений, что в ответ на современный кризис американские власти точно так же закрывают глаза на лавинообразное распространение тяжелых наркотиков и, может быть, даже поощряют это. Много писали о том, что поставки героина из Афганистана в ЕC осуществлялись американскими военными самолетами. В Испании и Греции — настоящая массовая героиновая наркомания. То, что мы видим в Филадельфии, можно увидеть на улицах испанских городов, в том числе в некоторых районах Барселоны, например. Возможно, точно так же ведется работа по уничтожению собственной молодежи, недовольных слоев населения», — отметил эксперт.

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Собеседник ФАН подчеркнул, что речь идет о поощрении распространения именно тяжелых наркотических средств, которые быстрее приводят к смерти.

«Власти боятся, что ситуация экономических тупиков 2008, 2020 годов перерастет во вспышки массового недовольства с участием этих людей, а так они просто тихо умирают от наркотиков, и вопрос «решается». Бежать-то им некуда — итак к ним бегут беженцы из стран третьего мира, спасаясь от социального кризиса, устроенного тем же Западом», — отметил Колташов.

По словам экономиста, США столкнулись с тем, что используемая ими модель развития себя изжила.

«Весь мир что-то производит, а вы в Штатах являетесь потребителями. У вас сфера услуг развивается. А производство где-то в других странах. Многие государства, например Китай и Россия, стали новыми индустриальными лидерами. И для Запада это в некотором смысле приговор», — пояснил Колташов.

Он подчеркнул, что значительной части американского общества ничего не предложено: ни новой работы, ни нормальных социальных пакетов.

«Это у нас некоторые обыватели думают, что Запад цветет, а он давно уже перецвел», — резюмировал он.

Ранее ФАН сообщал, что в Пенсильвании полицейский застрелил американца, больного шизофренией.