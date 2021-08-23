«Какую функцию они несут?»: Нурмагомедов раскритиковал присутствие ринг-герлз в MMA

Москва, 23 августа. Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов считает ринг-герлз самыми ненужными людьми в смешанных единоборствах (MMA).

Спортсмен указал на то, что на турнире памяти его отца Абдулманапа Нурмагомедова ринг-герлз присутствовать не будут.

«Это самые ненужные люди в единоборствах. Включите вы на экране, какой раунд идет! Какую функцию они несут? Что они делают?» — возмутился Нурмагомедов во время пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

По словам непобежденного бойца, женщина создана для мужчины. Он заверил, что ни в коем случае не выступает против женщин, но всему есть предел.

Турнир памяти заслуженного тренера России по боевому самбо Абдулманапа Нурмагомедова состоится в Москве 17 сентября, его организаторами выступят совместно Eagle FC и AMC Fight Nights Global. Отец Хабиба скончался от осложнений, вызванных коронавирусом, летом 2020 года.

В июле этого года исследовательский холдинг Romir назвал десять российских спортсменов, тренеров и функционеров, к которым соотечественники относятся с наибольшим доверием. В топ-10 был включен экс-боец Нурмагомедов.