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Поставки «Спутника V» позволили Венгрии задуматься о снятии ограничений

  /   Обновлено: 23 августа 2021 18:07
Общество
Поставки «Спутника V» позволили Венгрии задуматься о снятии ограничений
sputnikvaccine.com  /  Sputnik V

Будапешт, 23 августа. Власти Венгрии начали прорабатывать вопрос по снятию ограничительных мер, которые ввели на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Проработка началась благодаря поставкам российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщается в заявлении МИД РФ. Конструктивные двусторонние отношения между Россией и Венгрией позволили оперативно выработать алгоритм по поставкам вакцины. Иммунизация населения, в свою очередь, дала возможность перейти к проработке вопроса о снятии ограничений на поездки для всех категорий населения.

Власти Филиппин ранее зарегистрировали российскую вакцину от коронавируса «Спутник Лайт». Об этом рассказали в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

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венгрия ограничения Спутник V
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