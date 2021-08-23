Поставки «Спутника V» позволили Венгрии задуматься о снятии ограничений

Будапешт, 23 августа. Власти Венгрии начали прорабатывать вопрос по снятию ограничительных мер, которые ввели на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Проработка началась благодаря поставкам российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщается в заявлении МИД РФ. Конструктивные двусторонние отношения между Россией и Венгрией позволили оперативно выработать алгоритм по поставкам вакцины. Иммунизация населения, в свою очередь, дала возможность перейти к проработке вопроса о снятии ограничений на поездки для всех категорий населения.

Власти Филиппин ранее зарегистрировали российскую вакцину от коронавируса «Спутник Лайт». Об этом рассказали в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).