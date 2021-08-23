Путин выразил надежду на обмен мнениями по наиболее острым вопросам с королем Иордании

Москва, 23 августа. Президент России Владимир Путин выразил надежду на обмен мнениями с королем Иордании Абдаллой II ибн Хусейном аль-Хашими по наиболее острым вопросам. Об этом он заявил на встрече.

Глава государства предложил королю Иордании обсудить ряд актуальных проблем. Владимир Путин обратил внимание на ситуацию в Сирии и Афганистане.

Иордания в начале августа перенесла открытие КПП «Джабер» на сирийской границе. Королевство приняло такое решение в связи с обострением ситуации в провинции Деръа.