Стоимость нефти Brent превысила 68 долларов за баррель

Лондон, 23 августа. Цена нефти североморской марки Brent на лондонской бирже ICE растет более чем на 5%, до 68,46 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

К 17:32 по московскому времени стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2021 года ускорила свой рост до 5,05%. К этому моменту она торговалась на уровне 68,48 доллара за один баррель.

Добыча нефти и газового конденсата в России по итогам 2021 года составит 10,78 млн баррелей в сутки, а в следующем году возрастет до 11,78 млн баррелей в сутки. Такой прогноз приводится в докладе Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).